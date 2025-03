Odczuwanie goryczy w ustach zaliczane jest do zaburzeń smaku (łac. dysgeusia). To częsta przypadłość o wielu możliwych przyczynach. Gorzki smak w ustach mogą powodować zarówno poważne przewlekłe choroby, jak i codzienne nawyki. Wśród poważniejszych przyczyn są choroby trzustki. Jak je rozpoznać?

Reklama

Spis treści:

Gorzki smak w ustach może być objawem chorej trzustki, co jest związane z niestrawnością. Choroby trzustki, np. zapalenie trzustki lub rak trzustki, mogą wywołać ból lub pieczenie w klatce piersiowej, przełyku oraz pozostawiać gorzki, nieprzyjemny posmak w ustach.

Gorycz w ustach z powodu chorej trzustki jest związana z niewystarczającą produkcją enzymów przez uszkodzony narząd. Odpowiada on bowiem za produkcję enzymów trawiennych, które biorą udział w procesie rozkładu pokarmów. W przypadku choroby tego gruczołu wydzielanie enzymów jest zaburzone i pojawiają się dolegliwości ze strony układu pokarmowego, co może objawiać się goryczą w ustach. N ogół oprócz tego pojawiają się też inne objawy.

Z powodu choroby trzustki może dojść też do niedrożności lub zwężenia dróg żółciowych, które „współpracują” z trzustką, zastoju żółci, a w rezultacie cofania się tej substancji do żołądka (refluks żółciowy). Jednym z objawów jest gorzki posmak w ustach.

W przypadku chorej trzustki rzadko gorycz w ustach występuje jako samodzielny pojedynczy objaw. Chorzy skarżą się zwykle na inne objawy, np. niestrawność, bóle brzucha, utratę wagi. Jeśli wyłącznie czujemy gorzki smak, to należy podejrzewać inną przyczynę.

Inne objawy mogące świadczyć o chorej trzustce:

ból brzucha lub pleców (sprawdź: gdzie boli trzustka?),

żółtaczka,

swędzenie skóry,

utrata apetytu,

zmiany w wypróżnieniach,

nudności lub wymioty,

niezamierzona utrata wagi,

podwyższona temperatura,

nasilenie się objawów po ciężkostrawnym lub tłustym posiłku,

tłuszczowe biegunki.

Zaburzenia pracy trzustki niejednokrotnie prowadzą do rozwoju cukrzycy, ponieważ gruczoł ten odpowiada za produkcję insuliny, której rolą jest kontrowanie glukozy we krwi. U chorych może pojawić się podwyższony poziom glukozy we krwi lub inne objawy hiperglikemii albo insulinooporności.

Ostrego zapalenia trzustki nie da się zbagatelizować, objawy są nagłe, silne i wymagają pilnej pomocy medycznej. Z kolei rak trzustki w początkowych stadiach rozwoju często przebiega bezobjawowo, a dolegliwości mogą się pojawiać i znikać.

Istnieje wiele potencjalnych przyczyn odczuwania gorzkiego smaku w ustach, a chora trzustka jest tylko jedną z możliwych przyczyn i wcale nie częstą. Znacznie częściej podejrzewa się refluks żołądkowo-przełykowy, polegający na cofaniu się treści żołądka, działanie niepożądane leków (np. leki z litem, suplementy zawierające cynk lub żelazo) czy podłoże psychiczne (np. zaburzenia lękowe). Podeszły wiek przyczynia się do zaburzenia pracy zmysłów, co także u wielu osób powoduje zaburzenia smaku.

Krótkotrwała goryczy w ustach może też wynikać z nawyków żywieniowych. Jest możliwa po zjedzeniu kwaśnej, ostrej czy, rzecz jasna, gorzkiej potrawy. Innym możliwym powodem są zmiany hormonalne, np. towarzyszące ciąży. Powszechnie wiadomo, że kobiety ciężarne mają wyostrzony smak i mogą silniej wyczuwać gorycz. Suchość w ustach i zahamowanie produkcji śliny oraz infekcje gardła, dziąseł i zębów także przyczyniają się niekiedy do odczuwania dziwnego posmaku.

W związku z tym, że jest wiele potencjalnych przyczyn zaburzeń smaku, w tym odczuwania gorzkiego smaku w ustach, jeśli objaw jest długotrwały, koniecznie trzeba zgłosić go lekarzowi. Po konsultacji z lekarzem warto wypróbować domowych sposobów na gorzki posmak w ustach.

Przeczytaj też: Metaliczny posmak w ustach

Reklama

Czytaj także:

Chora trzustka – objawy na skórze. Jak daje o sobie znać przeciążona trzustka?

Kawa a trzustka – czy kawa szkodzi trzustce? Która kawa najbardziej ją obciąża?

Czy można żyć bez trzustki?