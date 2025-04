Preparaty Floslek do pielęgnacji skóry wokół oczu

Marka Floslek Pharma rozszerza linię preparatów do pielęgnacji skóry wokół oczu o nowe produkty zawierające świetlik lekarski. Wśród nich znajdziemy kosmetyki z luteiną zawartą w suchym wyciągu z aksamitki wzniesionej, która jest silnym antyoksydantem, uznawanym za neutralnego obrońcę oka. Chroni narząd wzroku przed negatywnym działaniem promieniowania słonecznego oraz wolnych rodników.

Luteina dodatkowo ma pozytywny wpływ na wzrok i jest wykorzystywana w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej. Świetlik lekarski usuwa objawy zmęczenia, łzawienia i pieczenia. Wykazuje działanie kojące i przeciwzapalne. Przynosi ulgę i ukojenie obolałym oczom, a także wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne.

Kolejne dwa produkty to preparaty anti-aging do pielęgnacji delikatnej skóry okolic oczu o obniżonej elastyczności z widocznymi zmarszczkami i cieniami. Oprócz ekstraktu ze świetlika lekarskiego zawierają substancje o działaniu nawilżającym i przeciwzmarszczkowym, takie jak: kwas hialuronowy, Oligogeline®, Phycol PC® oraz Tetrapeptydy. Kwas hialuronowy silnie i długotrwale nawilża skórę (jedna cząsteczka tej substancji jest w stanie związać ok. 250 cząsteczek wody), natychmiast wypełnia zmarszczki i bruzdy oraz widocznie wygładza skórę.

Phycol PC (alga brunatna) działa antyoksydacyjnie, pobudza procesy odnowy komórek oraz zwiększa ich zdolność do przyswajania substancji odżywczych. Stymuluje fibroplasty do produkcji kolagenu i elastyny, a także przeciwdziała wiotczeniu skóry i w widoczny sposób wygładza zmarszczki oraz zapobiega powstawaniu nowych.

Tetrapeptydy (RiginTM), znane jako „hormony młodości” poprawiają elastyczność i jędrność skóry, opóźniają przedwczesne starzenie się skóry. Oligogeline®, naturalna alga czerwona zwana”roślinnym silikonem”jest niezwykle bogata w mikroelementy i witaminy, zaopatruje skórę w mikrokolagen, który wypełnia nawet głębokie i utrwalone zmarszczki.

