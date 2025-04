Prezent dla małego alergika

Do Gwiazdki pozostało nam już niewiele czasu. Pewnie wiele z nas już zakupiło dzieciom prezenty. Ale czy zwróciliśmy uwagę na to, czy prezent jest do nich dostosowany, np. pod względem zdrowotnym? Statystki ostatnich lat wskazują na wzrost pojawiania się alergii. Zwykle dotyczą one dzieci. To, czy dziecko jest na coś uczulone, powinno być wyznacznikiem zakupu słodyczy, kosmetyków, odzieży i zabawek. Czasem coś, co kupiliśmy w dobrej wierze, może stać się przyczyną pogorszenia się stanu zdrowia małego alergika!