Problemy z próchnicą dotykają właściwie każdego z nas. Podatność na tę dolegliwość jest uzależniona od wielu czynników, w tym także tych genetycznych. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny oraz systematyczne wizyty u stomatologa pozwolą na utrzymanie zębów w dobrej kondycji. Jednak żeby te starania nie poszły na marne, należy pamiętać również o odpowiedniej diecie. – "Przyczyn powstawania próchnicy jest kilka. Cały proces polega na stopniowej demineralizacji i rozpadzie twardych tkanek zęba. Z czasem próchnica może doprowadzić do ubytków, czyli tzw. dziur w powierzchni zęba" – wyjaśnia dr hab. n. med. Piotr Fudalej, University of Bern.

Walcz z próchnicą przy pomocy diety

Świeże owoce i warzywa to największe źródło witamin oraz substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Witamina C wraz z rutyną wzmacniają naczynia krwionośne i mają działanie przeciwbakteryjne. Zawarty w nich błonnik stymuluje także produkcję śliny, która pomaga w usuwaniu resztek pokarmowych, a także przyczynia się do zobojętnienia kwaśnego odczynu jamy ustnej. Co więcej, niektóre z nich – takie jak jabłko czy marchewka – potrafią w naturalny sposób oczyścić płytkę nazębną z osadu.

Aby prawidłowo zadbać o uśmiech do swojej diety warto dodać produkty pełnoziarniste. Są one przede wszystkim doskonałym źródłem błonnika, witamin z grupy B oraz żelaza i magnezu. Wszystkie te składniki mają działanie przeciwpróchnicze. Dlatego najlepiej sięgać po otręby, brązowy ryż czy makaron, razowy chleb oraz płatki owsiane.

Nawet najmniejsze dziecko wie, że głównym budulcem zębów jest wapń. Znajdziemy go w rozmaitych produktach mlecznych i niektórych rybach. Dzięki niemu szkliwo jest odporne nie tylko na próchnicę, ale także różnego rodzaju uszkodzenia. Nabiał jest również źródłem witaminy D, która bierze udział w przyswajaniu wapnia i fosforu. Substancja ta wpływa również na prawidłową mineralizację szkliwa. Mleczne produkty zawierają także witaminę A, która ma działanie przeciwbakteryjne. Odpowiada ona również za prawidłową kondycję dziąseł.

Guma do żucia pomocna w higienie jamy istnej

Wiedząc już jak komponować codzienne menu, idziemy o krok dalej. Po każdym posiłku powinniśmy pamiętać o oczyszczeniu jamy ustnej z resztek pokarmowych. Nie zawsze jednak mamy możliwość szczotkowania zębów. W takiej sytuacji najlepiej napić się wody, która pozwala na usunięcie nagromadzonych bakterii. Najlepiej wybierać wodę z dodatkiem fluoru. Jego antybakteryjne działanie rozcieńcza kwasy atakujące zęby. Źródłem tego pierwiastka jest też herbata i owoce morza. Dobrym pomysłem jest też guma do żucia. Należy jednak przy tym pamiętać, by wybierać tę bez dodatku cukru.

– "Należy ograniczać jedzenie słodyczy i lepkich produktów skrobiowych. Kwasy powstałe po ich spożyciu nie są wypłukiwane przez ślinę, a z czasem mogą doprowadzić do ubytków. Unikajmy również napojów słodzonych oraz przekąsek między posiłkami czy przed snem" – dodaje dr Piotr Fudalej.

Przemyślana i zbilansowana dieta, bogata w składniki odżywcze może nie tylko pomóc utrzymać zgrabną sylwetkę, ale sprawdzi się również w ochronie zębów. Pamiętajmy, że spożywanie niektórych produktów może sprzyjać rozwojowi próchnicy.

Jak ognia unikajmy wszystkiego, co może przyczynić się do powstawania niechcianych ubytków. Podczas komponowania menu zwróćmy za to szczególną uwagę na niezbędne składniki odżywcze. Dodając do tego właściwą pielęgnacje i kontrole dentysty piękny uśmiech mamy gwarantowany!

