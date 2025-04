Badania kobiet: kolposkopia

Bardzo dobrze znamy badania, dzięki którym możliwa jest ocena zdrowia kobiety i diagnostyka specyficznych dla niej chorób. Cytologia, biocenoza pochwy, USG piersi, przezpochwowe, mammografia – brzmią nam znajomo. Zdziwienie pojawia się na twarzach wówczas gdy ktoś zapyta o kolposkopię...

Reklama

Co to jest kolposkopia?

Kolposkopia to badanie, które ma ułatwić trafniejsze rozpoznanie chorób narządów rodnych kobiety. Ma dużą rolę we wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy. Kolposkopia polega na oglądaniu i ocenie sromu, pochwy i szyjki macicy, za pomocą specjalnego mikroskopu, powiększającego obserwowane komórki, nawet kilkudziesięciokrotnie. Urządzenie to nazywa się kolposkopem. W kolposkopii wykorzystuje się również substancje kontrastujące komórki. Jest to przykładowo 3% kwas octowy, zamiennie z 5% kwasem mlekowym oraz płyn Lugola, zawierający jod. Oglądany obraz można zapisać w formie zdjęć.

Jak wygląda badanie kolposkopowe?

Pozycja do kolposkopii jest taka sama, jak do badania ginekologicznego, czyli grzbietowa z uniesioną miednicą i rozwartymi kończynami dolnymi. Lekarz uwidacznia szyjkę macicy, zakładając odpowiedni wziernik do pochwy. Następnie ocenia stan szyjki macicy, pochwy i wydzielin w drogach rodnych.

Kolejny etap to usunięcie nadmiaru wydzieliny z szyjki macicy i opłukanie tego miejsca solą fizjologiczną, by uwidocznić obserwowane pole. Po tym zabiegu lekarz wykonuje próby z „kontrastami”:

3% kwasem octowym lub 5% kwasem mlekowym

płynem Lugola

Badanie kolposkopowe można połączyć z innymi badaniami, takimi jak cytologia, badanie bakteriologiczne wydzieliny pochwowej. Skojarzenie kolposkopii z cytologią, pozwala na otrzymanie niemalże 100% dokładności diagnostycznej raka szyjki macicy, jeszcze w bardzo małym stopniu zaawansowania choroby.

Kolposkopia trwa zwykle kilka minut i może być wykonywana u wszystkich kobiet, niezależnie od wieku. Ciąża nie stanowi przeciwwskazania do tego badania. Trudności techniczne napotykane są zazwyczaj u młodych kobiet, które jeszcze nie mają za sobą inicjacji seksualnej.

Wynik badania otrzymać można jeszcze tego samego dnia, w którym było wykonane. Ma formę opisu i w razie potrzeby załącza się do niego zdjęcia otrzymanych w kolposkopii obrazów.

Kiedy kolposkopia jest wskazana?

Kolposkopię powinno się wykonywać rutynowo, razem z cytologią. Niestety nie docenia się jeszcze tak bardzo tego badania i często jest ono pomijane. Zwykle wykonuje się kolposkopię w celu rozwiania wątpliwości przy niejasnych wynikach cytologii. Kolposkopia pozwala również na dobór odpowiedniej metody leczniczej do zaistniałego schorzenia.

Czy trzeba się jakoś specyficznie przygotowywać do kolposkopii?

Wbrew krążącym opiniom, stosunki seksualne czy też irygacje w ostatnich dniach przed badaniem, nie mają wpływu na jego wynik. Czyli zatem nie jest konieczna abstynencja seksualna czy też unikanie irygacji, przed kolposkopią. Nie powinna ona być jednak wykonywana podczas miesiączek i stosowania leków dopochwowych (globulki, gałki, tabletki), ale i od tego także są wyjątki, jak np. podejrzenie nowotworu.

Na podstawie:

www.kolposkopia.com

Reklama



Katarzyna Ziaja