Zazwyczaj omdlenia są skutkiem chwilowego niedotlenienia mózgu, np. na skutek stresu, wysiłku, przebywania w dusznych pomieszczeniach, głodu czy upału. Częste, powtarzające się omdlenia mogą mieć jednak także bardzo groźne przyczyny! Poznaj 7 niebezpiecznych dolegliwości zdrowotnych, które mogą objawiać się właśnie omdleniami.

Jakie mogą być chorobowe przyczyny omdleń?

1. Hipotonia ortostatyczna

To spadek ciśnienia skurczowego krwi o ponad 20 mmHg lub rozkurczowego o ponad 10 mmHg w ciągu trzech minut od tzw. pionizacji ciała. Gdy gwałtownie wstajemy krew szybko napływa do nóg i może dojść do przejściowego spadku

ciśnienia tętniczego (hipotonii). Schorzenie to leczy się farmakologicznie.

2. Zbyt niskie ciśnienie krwi

Leczenie nadciśnienia tętniczego polega m.in. na zażywaniu leków. Trzeba jednak dobrze je dobrać i ustalić dawkę. Zanim to nastąpi bywa, że ciśnienie za bardzo spada i może dojść do zasłabnięcia.

3. Hipoglikemia

Niedostateczna ilość glukozy we krwi (hipoglikemia) często prowadzi do utraty przytomności. Gdy poczujesz się słabo, szybko przekąś lub wypij coś słodkiego (np. ciastko, colę). Idź na badanie poziomu cukru we krwi, bo może to być jeden z objawów cukrzycy.

4. Udar cieplny

Zbyt długie nagrzewanie ciała (zwłaszcza głowy i karku) prowadzi do zaburzeń pracy ośrodka termoregulacji znajdującego się w mózgu, odwodnienia i utraty elektrolitów. W takiej sytuacji łatwo o omdlenie, które jest jednym z objawów udaru cieplnego.

5. Udar mózgu

80 proc. przypadków stanowią udary niedokrwienne (zatory lub zakrzepy blokują tętnice, co odcina dopływ krwi do mózgu). W takiej sytuacji trzeba natychmiast wezwać pogotowie! Chory powinien jak najszybciej dostać lek, który rozpuści zator lub zakrzep (najlepiej w ciągu godziny, najdalej trzech, od wystąpienia objawów).

6. Arytmia serca

Gdy wytwarzanie impulsów serca jest zakłócone (np. na skutek miażdżycy, nadciśnienia), serce nagle przyspiesza lub zwalnia. To może skutkować omdleniami. Zgłoś się do lekarza, by ustalić przyczynę arytmii i rozpocząć leczenie.

7. Zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego

Omdlenia mogą towarzyszyć zapaleniu stawów kręgosłupa szyjnego, wynikającego np. choroby zwyrodnieniowej, Zgłoś się do lekarza, który m.in. zleci ci leki przeciwzapalne i noszenie tzw. kołnierza podtrzymującego, ograniczającego ruchomość szyi.

