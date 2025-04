Wiek

Udar mózgu jest chorobą głównie ludzi starszych. Ryzyko udaru zwiększa się znacznie po przekroczeniu 55 roku życia. Im człowiek starszy tym niestety ryzyko jest coraz większe. Szacuje się, że około 70 roku życia rocznie 1 osoba na 100 będzie miała udar, a po przekroczeniu 85 roku życia udar wystąpi już u 1 na 30 w ciągu roku.

Reklama

Geny

Wieku nie można zmienić, podobnie jak nie można wpłynąć na swoje geny. A przy udarach znaczenie mają również predyspozycje genetyczne czyli występowanie udaru w rodzinie. Jeżeli ktoś z najbliższych krewnych miał udar (rodzice, rodzeństwo), ryzyko udaru mózgu rośnie.

Jednak ani wiek, ani geny nie są jedynymi odpowiedzialnymi za wystąpienie udaru. Istnieje wiele czynników ryzyka, które można modyfikować poprzez swój tryb życia.

Nadciśnienie jest groźne

Jednym z najważniejszych jest nadciśnienie tętnicze. Choroba ta dotyka ogromną liczbę ludzi na całym świecie i w większości przypadków wynika z naszego stylu życia. Nadwaga, złe odżywianie się, brak aktywności fizycznej i palenie papierosów – wszystkie przyczyniają się do rozwoju nadciśnienia tętniczego.

Z drugiej strony jest to ukryta choroba, przeważnie lekceważona dopóki nie wystąpią jej poważne konsekwencje jak np. udar mózgu lub zawał serca. Dlatego prawidłowe leczenie nadciśnienia jest ogromnie ważne. Wiąże się to niestety z codziennym przyjmowanym tabletek, regularnymi kontrolami ciśnienia oraz wizytami u lekarza. Jednak ten niewielki wysiłek może mieć kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia, sprawności i samej długości życia.

Zobacz też: Do jakich powikłań może dojść w przebiegu nadciśnienia tętniczego?

Styl życia

Otyłość, zła dieta, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu – wszyscy mają świadomość, że szkodzą one naszemu zdrowiu. Każda z tych rzeczy z osobna może również zwiększać ryzyko udaru mózgu. Najważniejsze jest, aby zrozumieć, że mają one naprawdę znaczenie. Jeśli porównamy dwie grupy ludzi – jedną, w której będą osoby otyłe, z drugą, w której znajdą się osoby z prawidłową wagą - w tej pierwszej więcej osób będzie miało udar. Podobnie z papierosami – wśród palaczy będzie więcej udarów niż w grupie osób niepalących. To, do której grupy należymy, zależy od nas. Czasem wymaga to ciężkiej pracy i zmiany wielu przyzwyczajeń, ale to my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje zdrowie.

Zwiastuny udaru

Niewątpliwie czynnikiem zwiększającym ryzyko udaru są tzw. przemijające ataki niedokrwienne. Objawy neurologiczne, które wówczas występują, mogą być bardzo podobne jak przy udarze, jednak trwają zazwyczaj kilka minut i nie powodują trwałych uszkodzeń. Są to jednak „zwiastuny” zagrażającego udaru mózgu, świadczące o tym, że krążenie krwi w mózgu nie funkcjonuje prawidłowo.

Pojawienie się krótkotrwałych problemów z mową lub widzeniem, przejściowe kłopoty z poruszaniem się lub koordynacją ruchów zawsze powinny nas zaniepokoić. Nigdy nie lekceważ objawów neurologicznych, nawet gdy miną po kilku godzinach.

Po pierwsze, musimy zgłosić się jak najszybciej do lekarza. A po drugie – zastanowić się nad własnym zdrowiem. Czy wystarczająco o nie dbamy? Czy możemy zmienić coś z wspomnianych wyżej czynników ryzyka?

Choroby serca mogą grozić udarem

Osoby chorujące na migotanie przedsionków lub mające wady zastawek serca są dodatkowo narażone na udar mózgu. Skrzepy krwi tworzące się w sercu mogą się oderwać i z prądem krwi dotrzeć do mózgu, powodując udar niedokrwienny. Aby zminimalizować ryzyko takiej sytuacji konieczne jest właściwe leczenie przeciwkrzepliwe.

Zobacz też: Migotanie przedsionków, a udar mózgu

Reklama

Narkotyki

Udar mózgu, mimo iż w większości przypadków dotyczy starszych osób, zdarza się również u osób młodych. Na oddział neurologiczny trafiają też 30 i 40-latkowie z udarem. Jedną z przyczyn wystąpienia tej choroby u młodych, ogólnie zdrowych osób, jest zażywanie narkotyków, szczególnie kokainy i amfetaminy. Substancje te podnoszą znacznie ciśnienie krwi, wywołując po każdym zażyciu stan przejściowego nadciśnienia tętniczego. Dla zdrowego organizmu, a więc nie przyzwyczajonego do tak wysokich wartości ciśnienia krwi, taki stan może skutkować natychmiastowym pęknięciem naczyń krwionośnych i krwotokiem śródmózgowym.