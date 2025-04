Pierwsze wzmianki o tym, że psy mogą wykryć nowotwór węchem pojawiły się w 1989 roku. Kolejne badania potwierdziły tę prawidłowość, udowadniając, że psy są w stanie wykryć nowotwory skóry, pęcherza, jelita oraz sutka.

Uważa się, że nowotwory wytwarzają ,,lotne chemikalia”, które mogą być wykryte przez węch psa. Na potrzeby badania naukowcy wytrenowali pod tym kątem 4 psy: dwa owczarki niemieckie, owczarka australijskiego oraz labradora.

Przebadano również trzy grupy pacjentów: 110 zdrowych osobników, 60 z rakiem płuca i 50 z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP) prowadzącą do zwężenia oskrzeli. Wydychali oni powietrze do tubek wyłożonych miękkim, wełnianym materiałem, który dobrze pochłania zapachy.

Z kolei psy wąchały tubki i siadały naprzeciw osoby, u której wykryły zapach nowotworu.

Okazało się, że psy trafnie wykryły zapach w 71% przypadków. Naukowcy zauważyli, ze psy nie myliły zapachów charakterystycznych dla przebiegu POCHP lub procesu palenia.

Jak komentuje dr Thorsten Walles, autor badania ze szpitala Schillerhoehe: ,,Oddech pacjentów cierpiących na raka płuca jest bogatszy w inne składniki chemiczne niż oddech zdrowego człowieka, a czuły węch psa jest w stanie wykryć tę różnicę już na wczesnym etapie choroby. To tylko potwierdza obecność stałego markera raka płuc”.

Ze względu na małe prawdopodobieństwo, aby psy stały się stałym elementem wyposażenia przychodni, naukowcy pracują nad opracowaniem ,,elektronicznych nosów”, które byłyby w stanie wykryć ten sam związek chemiczny, co pies. Sam związek lub kombinacja zapachów nie zostały jeszcze odkryte.

Badacze dodają ze smutkiem, że niestety psy nie potrafią przekazać człowiekowi składu biochemicznego zapachu raka.

Źródło: BBC/ar

