Rak płuc to jeden z najbardziej zabójczych nowotworów. Wczesne objawy choroby są niepozorne (np. kaszel) i łatwo je pomylić z wieloma innymi schorzeniami. Raka płuc wykrywa się zazwyczaj w zaawansowanym stadium, kiedy szanse wyleczenia są równe zeru.

Zespół hiszpańskich naukowców ze szpitala Donastia w San Sebastian pracuje nad technologią, która ma umożliwić badanie wydychanego powietrza pod kątem raka płuc. W ludzkim oddechu znajdują się setki substancji. Naukowcy skupiają się na takich, które pochodzą z płuc zaatakowanych nowotworem, a nie znalazłyby się w próbce oddechu u zdrowej osoby.

Do badania wydychanego powietrza naukowcy używają urządzenia zwanego chromatografem gazowym, który pozwala wyróżnić mieszaniny związków chemicznych, obecne w ludzkim oddechu, oraz ustalić ich procentowy skład. Rezultaty badania są porównywane za pomocą drugiego urządzenia – spektrometru mas, które określa rodzaj wydychanej substancji. Wyniki, zebrane z tych dwóch urządzeń, pozwalają onkologowi zinterpretować wynik.

Nie ma jeszcze informacji, na ile opracowane testy są skuteczne.

Podobne testy ze spektrometrem mas przeprowadził w 2009 brytyjski zespół naukowców z Keele University w Newcastle we współpracy z Czeską Akademią Nauk. Zastosowano wtedy metodę rozpoznawania komórek nowotworowych za pomocą analizy składu chemicznego lotnych związków organicznych, wydzielanych przez komórki w warunkach laboratoryjnych.

