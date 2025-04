Rak głośni

Jest najczęstszą lokalizacją raka krtani. Głównym objawem jest chrypka. Nie wolno jej bagatelizować, szczególnie gdy nawraca lub nasila się. Chrypka, która nie ustępuje po dwóch tygodniach jest objawem alarmującym i wymaga wizyty u laryngologa. Kiedy nowotwór jest już zaawansowany może pojawić się uczucie duszności, utrudnione połykanie i ból przy przechodzeniu pokarmów.

Rak nagłośni

To kolejne co do częstości umiejscowienie tego nowotworu. Rak górnego piętra krtani może dawać uczucie przeszkody w gardle i ból przy połykaniu. Nierzadko dominuje ból ucha. Rak nagłośni wcześnie daje przerzuty do węzłów chłonnych, co objawia się obecnością guza na szyi. W zaawansowanym stadium pojawia się chrypka, duszność i wyraźna utrata masy ciała.

Rak podgłośni

Charakteryzuje się dosyć podstępnym przebiegiem, nie dając początkowo objawów. Dopiero w późniejszych stadiach pojawia się duszność i chrypka albo przerzut do węzła chłonnego szyi. Na szczęście jest to najrzadsza lokalizacja raka krtani.

Diagnostyka raka krtani

Postępowanie diagnostyczne obejmuje zebranie wywiadu od pacjenta i ocenę ogólnego stanu zdrowia. Bardzo ważne jest dokładne badanie laryngologiczne. Ocenia się węzły chłonne szyi w celu poszukiwania przerzutów. Badanie palpacyjne węzłów chłonnych uzupełnia się badaniem USG. Podejrzane węzły poddaje się biopsji cienkoigłowej. W celu oceny krtani konieczne jest wykonanie laryngoskopii pośredniej, czyli oglądanie wnętrza krtani lusterkiem laryngologicznym. Zachyłki krtani oraz jej dolne piętro są jednak w tym badaniu trudne do uwidocznienia. Do ich zobaczenia potrzebna jest laryngoskopia bezpośrednia w znieczuleniu ogólnym, czyli badanie z wprowadzeniem endoskopu do krtani. Pobiera się podczas tego badania wycinki z podejrzanych miejsc i wysyła do oceny histopatologicznej. Aby ocenić stopień naciekania i zweryfikować obecność przerzutów wykonuje się niekiedy dodatkowe badania obrazowe: tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny. Mając dane z badania klinicznego i badań dodatkowych określa się stopień zaawansowania nowotworu.

W postępowaniu leczniczym bierze się pod uwagę zaawansowanie kliniczne, obecność przerzutów, obraz histologiczny raka oraz ogólny stan chorego i jego zgodę na proponowane leczenie.