Większość z nas nie wie, kim jest psychopata…

Dane statystyczne mówią, że w naszym społeczeństwie około 2% ludzi ma silny rys psychopatyczny. Są duże szanse na to, że w naszym otoczeniu przynajmniej jedna osoba może być psychopatą. Często odkrycie tego faktu zajmuje lata, gdyż ludzie Ci doskonale się maskują, starają się wywrzeć dobre wrażenie i wykorzystują swój urok osobisty do manipulowania ludźmi i dążenia do realizacji własnych celów. Mogą mieć różne charaktery, mniej lub bardziej nasilone cechy psychopatyczne, jednak ich cechą wspólną jest zestaw wynaturzeń emocjonalnych i antyspołecznych, często niewidoczny na pierwszy rzut oka. Psychopaci to ludzie gotowi na wszystko, całkowicie wyzbyci empatii, nie liczący się z nikim ani niczym, dążący do celu za wszelką cenę.

Jak rozpoznać psychopatę w naszym otoczeniu?

Książka „Psychopata w Twoim otoczeniu”, napisana przez Kerry Daynes i Jessicę Fellowes, nie jest profesjonalnym narzędziem do identyfikacji osób o tym zaburzeniu. To poradnik psychologiczny, który ma za zadanie nauczyć nas rozpoznawać sygnały mogące świadczyć o obecności takiej osoby w naszym otoczeniu. W książce tej znajdują się różne przydatne informacje, które pozwolą czytelnikowi potwierdzić czy dana osoba może być potencjalnym psychopatą, czy też mamy do czynienia z „psychopatią sytuacyjną”, czyli jednorazowym wynikiem zimnej kalkulacji i niezwykłej obojętności w postępowaniu względem innych, w związku z zaistniałą sytuacją stresową.

Jakie elementy cechują psychopatę?

Niewprawna osoba, bez wiedzy psychologicznej, aby rozpoznać psychopatę, powinna przyjrzeć się takiej osobie przez pewien czas lub zaczerpnąć informacji z otoczenia o jej dzieciństwie. Psychopaci nie wywodzą się z żadnej konkretnej warstwy społecznej. Od wczesnego dzieciństwa uważane są przez rodziną za „czarne owce”, często znęcają się nad zwierzętami. Przez całe życie są nonkonformistami, stale łamią zasady i zobowiązania. Rzadko myślą o przyszłości, nie martwią się tym co będzie, żyją teraźniejszością, nie przejmując się porażkami. Wciąż poszukują nowych wrażeń. Mają na koncie liczne krótkotrwałe związki, a seks traktują instrumentalnie. Często cechuje ich rozwiązłość seksualna. W kontaktach międzyludzkich wykazują wyolbrzymione poczucie własnej wartości, brak zahamowań, skłonność do patologicznego kłamstwa, impulsywność. Nie potrafią ponieść odpowiedzialności za własne czyny i nawet jeśli kogoś przy tym zranią, nie mają wyrzutów sumienia i poczucia winy.

Jakie jest przesłanie książki?

Poradnik ten ma za zadanie zapalić czerwoną lampkę w naszej głowie, jeżeli w naszym otoczeniu pojawi się osoba o silnym rysie psychopatycznym. Wiedza z zakresu psychologii dotycząca tego problemu pozwoli nam przejrzeć taką osobę, jej postępowanie, metody działania. Książka ma na celu przestrzec nas przed związaniem się z taką osobą czy rozpoczęciem współpracy zawodowej, zanim będzie za późno i dojdzie do nieszczęścia.

Poradnik jest napisany między innymi przez psychologa sądowego, który dzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem zawodowym i przywołuje konkretne przykłady mające przybliżyć profil działania i cechy charakteru osoby będącej psychopatą. Osobiście uważam, że warto przeczytać tę książkę. Polecam!