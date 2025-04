Prawie 90% kobiet w Polsce ma kompleksy. Wiele z nich, patrząc w lustro, widzi tylko swoje dodatkowe kilogramy, piegi na twarzy, charakterystyczną oponkę na brzuchu lub zmarszczki. Ideałem jest dziś perfekcyjne ciało modelki lub trenerki fitness, niestety często retuszowane w magazynach, a przez to nierealne do osiągnięcia.

Efekt? Wiele kobiet, zwłaszcza młodych dziewczyn, zbyt krytycznie patrzy na swój wygląd, tracąc pewność siebie. Negatywnemu postrzeganiu kobiecego ciała postanowiła przeciwdziałać Silesia City Center, największe centrum handlowe na Śląsku. Kobiety będą mogły w nim zapozować do czarno-białych fotografii, pokazując swoje niedoskonałości. Specjalną akcją "Zawsze piękne" centrum handlowe chce walczyć ze zjawiskiem body shaming'u, czyli dyskryminacji ze względu na wagę, wzrost czy wiek. Efektem nietypowej sesji będzie wystawa prezentująca współczesny kanon kobiecego piękna.

Akcja odbędzie się w dniach od 28-29.05 w godz. od 12.00 do 18.00 na Placu Śląskim w Silesia City Center. Każda z kobiet, która weźmie udział w sesji zdjęciowej, otrzyma m.in. swoje zdjęcie na własność oraz koszulkę motywacyjną. Dodatkowo każdego dnia pierwszych 15 uczestniczek sesji otrzyma zestaw kosmetyków. Na pozostałe osoby czekać będą drobne upominki oraz szereg atrakcji, m.in. fotobudka, warsztaty make-up, porady fryzjerów i stylistów. Udział w sesji zdjęciowej osób niepełnoletnich wymaga zgody opiekuna.

- Wspólnie z kobietami z całego Śląska postanowiliśmy na nowo napisać definicję kobiecości, prezentując prawdziwy obraz kobiety i kanon, który naprawdę obowiązuje w społeczeństwie. Chcemy pokazać, że nie ma powodu, żeby wstydzić się swoich krągłości, upływającego czasu czy wzrostu. To ważny komunikat, zwłaszcza dla nastolatek – mówi Monika Pyszkowska, dyrektor Silesia City Center.

Czarno-białe portrety tworzone będą bez filtrów i retuszu, oddając unikalność urody uczestniczek projektu – podkreślają organizatorzy. Ze zdjęć, jakie uda się wykonać w weekend, powstanie niezwykła wystawa, ukazująca prawdziwe piękno kobiecej twarzy i ciała. Ta stanie w Silesii już 5 czerwca.

- Do naszej akcji może przyłączyć się każda mieszkanka Śląska, bez względu na wiek. Chcielibyśmy, aby w obiektywie stanęły zarówno odważne nastolatki, kobiety w średnim wieku, jak również dojrzałe panie. W sesji mogą wziąć udział kobiety o nietypowej urodzie, mające jakieś wyjątkowe cechy. Jest to także akcja wielopokoleniowa, dla mam, babć i wnuczek. Dzięki temu uda nam się stworzyć realny obraz kobiet, takimi jakie one są na co dzień – mówi Monika Pyszkowska.

Zdjęcia na potrzeby akcji "Zawsze piękne" będzie robił pochodzący ze Śląska fotograf Radek Kaźmierczak, któremu pozowali do portretów m.in. David Lynch, Woody Allen, Novika, Carlos Saura i Szczepan Twardoch. Każda kobieta, biorąca udział w sesji, otrzyma swoje zdjęcie na własność. Nietypowe studio działać będzie w godz. od 12 do 18. Wykonanie zdjęcia będzie bezpłatne.

Skąd pomysł Silesii na tak nietypowy projekt? Zjawisko body shaming'u, czyli dyskryminacji ze względu na wygląd, jest coraz powszechniejsze. Wiele młodych dziewczyn jest piętnowane przez rówieśników z powodu wyglądu sylwetki, wagi czy sposobu ubierania się. Szczególnie narażone na negatywne komentarze są dziewczyny z nadwagą i "plus size". Sytuacje dodatkowo podkręcają social media, gdzie z cyberbully'ingiem spotyka się coraz więcej dziewczyn i kobiet.

