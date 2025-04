Refluks żołądkowo-przełykowy dotyka nie tylko dorosłych, ale także dzieci, w tym również noworodki. Nie zawsze jest jednak uznawany za chorobę. Objawy takie jak ulewania i niewielkie wymioty krotko po posiłku występują u większości dzieci i są traktowane jako norma w pierwszych miesiącach życia. Niekiedy jednak refluks jest zjawiskiem nieprawidłowym i może wymagać leczenia.

Niemowlęta i dzieci poniżej 2. roku życia

Przyjmuje się, że pierwsze dwa lata życia dziecka to okres dojrzewania mechanizmów, które zapobiegają refluksowi, określanych jako bariera antyrefluksowa. Refluks w tym wieku ma zwykle charakter przemijający i nie ogranicza prawidłowego rozwoju dziecka. Objawy takiej jak ulewania i wymioty są łatwe do zauważenia, a ryzyko powikłań jest minimalne. Dlatego też ogranicza się liczbę uciążliwych dla dziecka badań, a leczenie rozpoczyna się bardzo ostrożnie.

Pierwszy krok - zmiana sposobu żywienia

Pierwszym krokiem jest zazwyczaj wprowadzenie zmian w karmieniu dziecka. W przypadku matek karmiących piersią niezmiernie ważne jest zaprzestanie palenia papierosów i picia alkoholu oraz rezygnacja z napojów zawierających kofeinę. Należy zadbać, aby dziecko po karmieniu przez 15-30 minut przebywało w pozycji pionowej. Zaleca się zagęszczanie posiłków, jeśli dziecko jest karmione sztucznie. Gęsty, ciężki pokarm trudniej bowiem cofa się z żołądka do przełyku. Można stosować gotowe mieszanki oznaczone symbolem AR (antyrefluksowe) lub samemu dodawać płatków ryżowych, skrobii ziemniaczanej czy mączki chleba świętojańskiego. Dziecko należy kłaść spać tak, aby górna połowa ciała znajdowała się wyżej niż dolna. Z powodu doniesień o przypadkach nagłej śmierci łóżeczkowej nie powinno się natomiast kłaść dziecka na brzuszku.

Jakie objawy u noworodka powinny nas zaniepokoić?

Zdarza się jednak czasem, że objawy nie przemijają, pojawiają się nagle u półrocznego lub starszego dziecka, występują częste niewyjaśnione zapalenia dróg oddechowych. Wówczas konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych: pH-metrii, badania endoskopowego, zdjęcia rentgenowskiego. Jeśli badania te wykażą zmiany w przełyku powstałe w wyniku refluksu, niezbędne może okazać się przyjmowanie leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego czy przyspieszających opróżnianie żołądka.

Jak postępować z dziećmi starszymi?

U dzieci powyżej drugiego roku życia mechanizm antyrefluksowy powinien być już sprawny. Dlatego jeśli oprócz wymiotów pojawi się pieczenie albo ból za mostkiem, trudne do wyjaśnienia infekcje dróg oddechowych lub objawy astmy, dziecko będzie poddane badaniom diagnostycznym. Leczenie nie odbiega od tego stosowanego u dorosłych. Zalecana jest zmiana stylu życia i wprowadzenie modyfikacji w diecie. Stosowane są leki zmniejszające produkcję kwasu solnego, zobojętniające kwas żołądkowy, przyspieszające motorykę przewodu pokarmowego. Niekiedy zachodzi konieczność wykonania zabiegu operacyjnego.

