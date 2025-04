Kiedy należy wykonać gastroskopię?

Każdy z nas odczuwał kiedyś ból brzucha, jednak nie każdy miał gastroskopię. Dlaczego? Bo nie każdy ból brzucha jest taki sam. Wiadomo że nikt nie przejmie się niestrawnością po świętach, czy tez dolegliwościami występującymi w czasie zwiększonego stresu. Ale czasami nie można uniknąć gastroskopii.

Gastroskopia jest badaniem endoskopowym (endo - wewnątrz), umożliwiającym obejrzenie przewodu pokarmowego od środka (od wewnątrz). W czasie gastroskopii oglądamy przełyk, żołądek i dwunastnicę (w odróżnieniu od kolonoskopii, w której oceniamy jelito grube). W miejscowym znieczuleniu (roztworem zwierającym środek znieczulający, spryskiwana jest tylna ściana gardła, aby zmniejszyć odruchy wymiotne w czasie połykania fiberoskopu). Pacjent musi współpracować i połknąć aparat, który jest cienkim wężykiem. Na początku może być trudno, ale przy prawidłowym oddychaniu, nudności ustępują. W czasie badania lekarz ocenia śluzówkę i naczynia przełyku, żołądka i dwunastnicy, sprawdza jak działa specjalny mięsień regulujący przemieszczanie się treści pokarmowej z żołądka do dwunastnicy. W czasie gastroskopii można stwierdzić np. jego zwężenie. Co bardzo ważne gastroskopia umożliwia pobranie wycinków błony śluzowej. A ich ocena histopatologiczna daje odpowiedź czy zmieniona chorobowo tkanka, wrzód to tylko proces zapalny, nowotwór czy tez może coś innego.

Gastroskopia jako metoda lecznicza

W nagłych przypadkach gastroskopia pozwala także na zastosowanie leczenia, w przypadku krwawienia np. z wrzodu można to krwawienie zatamować poprzez wykonywanie specjalnych endoskopowych zabiegów, a pacjent bardzo często dzięki temu unika operacji.

Jak przygotować się do gastroskopii?

Do gastroskopii należy być na czczo co oznacza, że nie należy jeść przez 6-8 godzin przed badaniem, pić wody przez 2-4 godziny, a także palić papierosów i żuć gumy. Po badaniu nie powinno się jeść do czasu aż nie ustąpi `zdrętwienie` gardła i trudności w połykaniu, występujące po znieczuleniu. Jedzenie wcześniej może doprowadzić do zakrztuszenia i jego groźnych konsekwencji. W niektórych pracowniach do badania wykonuje się krótkie znieczulenie dożylne, co powoduje że badanie jest mniej nieprzyjemne; znieczulenie to wykonuje się najczęściej u dzieci. Gastroskopii nie powinno się wykonywać jeśli w przełyku wysterują uchyłki, ponieważ bardzo łatwo je przebić.

