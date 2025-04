Zgaga związana jest z cofaniem się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku. Dochodzi do podrażnienia jego błony śluzowej, co odczuwane jest jako uczucie pieczenia za mostkiem. Jest ona jednym z podstawowych objawów występującej u dużego odsetka społeczeństwa choroby refluksowej przełyku. Jeśli dolegliwość pojawia się często, należy zgłosić się do lekarza, który zleci wykonanie niezbędnych badań i wdroży odpowiednie leczenie. Tym, co pacjent może zrobić sam, jest przestrzeganie zaleceń dietetycznych. Często wystarcza to do pozbycia się zgagi.

Mało a często...

Spożywanie dużych objętościowo posiłków prowadzi do rozciągnięcia ściany żołądka. Jednocześnie rozciągnięciu ulega tzw. dolny zwieracz przełyku, znajdujący się w miejscu połączenia przełyku z żołądkiem. W ten sposób możliwe staje się cofanie się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku – tak zwany refluks żołądkowo-przełykowy - i pojawia się zgaga. Dlatego właśnie znacznie korzystniejsze jest jeść częściej, ale za to mniejsze porcje.

Kiedy kolacja?

Poziome ułożenie ciała podczas snu sprzyja cofaniu się treści pokarmowej do przełyku, dlatego też nie należy się kłaść do łóżka bezpośrednio po jedzeniu - „z pełnym żołądkiem”. Ostatni posiłek nie powinien być spożywany później niż na 2 – 3 godziny przed położeniem się spać.

Mniej tłuszczu, ale nie tylko...

Zgaga często pojawia się po spożyciu tłustego posiłku, stąd też konieczność ograniczenia tłuszczów. Dolegliwości mogą nasilać się także po napojach gazowanych, sokach z owoców cytrusowych, kawie i mocnej herbacie, a przede wszystkim po alkoholu (zwłaszcza po piwie czy winie). Należy unikać także spożywania potraw słonych, mocno przyprawionych (pikantnych).

Odchudzanie?

Nadwaga i otyłość sprzyjają wystąpieniu choroby refluksowej przełyku. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że duża ilość tkanki tłuszczowej zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej, a tym samym w żołądku, co przyczynia się do wystąpienia refluksu żołądkowo- przełykowego. Dlatego też jednym z podstawowych zaleceń lekarskich dla osób z nadwagą bądź otyłością jest redukcja masy ciała.

