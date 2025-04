Rób cytologię!

Cytologia jest jednym z podstawowych badań, które powinna wykonać młoda kobieta w wieku 20-25 lat i/lub po inicjacji seksualnej. Jeżeli dwa wyniki z w odstępie 12 miesięcy były prawidłowe, wówczas cytologię wykonujemy co 3 lata, a gdy były nieprawidłowe – wtedy co rok. Cytologia jest badaniem umożliwiającym wykrycie nieprawidłowe, w tym nowotworowe zmiany w nabłonku pokrywającym szyjkę macicy. Obecnie stanowi ona standardowy element badania ginekologicznego.

Czy warto wykonywać cytologię?

Cytologia, zaraz obok kolposkopii, jest badaniem które pozwala określić, czy mamy do czynienia z nowotworem czy nie. Wczesne wykrycie zmian umożliwia skuteczniejsze leczenie, a także pozwala na stosowanie mniej inwazyjnych metod leczniczych. Zatem cytologię warto, a nawet należy wykonać, dla własnego spokoju i czystego sumienia.

Na czym polega badanie?

Cytologia polega na pobraniu nabłonka z szyjki i kanału macicy oraz poddaniu go ocenie pod względem cytologicznym.

Jak wygląda cytologia?

Pozycja do pobrania materiału to pozycja ginekologiczna, a więc na charakterystycznym fotelu, z szeroko rozwartymi nogami. Lekarz przed badaniem wewnętrznym umieszcza w pochwie wziernik, tym samym uwidaczniając sobie szyjkę macicy. Jeżeli jest taka potrzeba, usuwa z niej nadmiar wydzieliny pochwowej lub śluzu szyjkowego. Następnie za pomocą specjalnej szczoteczki pobiera materiał z tarczy szyjki macicy i jej kanału – z głębokości około centymetra. Może to dawać niemiłe doznania. Z tak pobranego materiały wykonywany jest rozmaz na szkiełku i oceniany przez cytologa.

Czy do cytologii trzeba się jakoś przygotować?

Do badania cytologicznego stawiamy się 3-4 dni po krwawieniu miesiączkowym. Ważne jest, by przez 2-3 dni powstrzymać się od stosunków płciowych i masturbacji wewnętrznej. Nie wolno zapomnieć o podmyciu okolic intymnych, ale bez irygacji. Po stosowaniu kremów, globulek, tabletek i gałek dopochwowych, należy również odczekać 3-4 dni, zanim udamy się na badanie. Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do cytologii.

Jak interpretować wyniki?

Zgodnie z europejskimi i światowymi wytycznymi, skala Papanicolau przechodzi do lamusa. W jej miejsce jest już wykorzystywany system Bethesda. Opiera się on na przedstawieniu wyniku wymazu cytologicznego w formie precyzyjnego opisu. Zawiera informacje co do tego, czy materiał został pobrany w sposób prawidłowy, czy jest go wystarczająco dużo do przeprowadzenia analiz i wreszcie co wykryto. Mogą to być komórki prawidłowe, z małą ilością komórek zapalnych, z leukocytami, świadczące o ostrym stanie zapalnym, czy w końcu te, które sugerują nowotwór. Wynik badania musi być oceniony przez lekarza ginekologa, który na jego podstawie zleci dalszą diagnostykę, bądź też zaproponuje odpowiednie leczenie.

Cytologia to badanie, które pozwala uratować życie. Być może samo badanie nie budzi w nas tyle niepokoju, co samo oczekiwanie na jego wyniki. Niektóre z nas „nie chcą wiedzieć, by się nie martwić”... Ale czy taka postawa jest odpowiedzialna? W pewnym momencie może być już o wiele za późno na leczenie i żadne metody nam już nie pomogą. W Polsce nadal mamy problem z przekonaniem się do profilaktyki nowotworów szyjki macicy. Wynika to z niedbalstwa czy lenistwa? Kobiety w innych krajach chorują rzadziej, ponieważ systematycznie się badają. To niejednokrotnie do nas lekarze ze Skandynawii i Zachodu przyjeżdżają by zobaczyć końcowe stadium raka szyjki macicy. Jest się czym chlubić???



Katarzyna Ziaja