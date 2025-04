Toksykomania i przyzwyczajenie



Istnieje kilka rodzajów lekozależności. Najbardziej powszechne są jej dwie postacie. Pierwszą z nich określa się mianem nałogu, drugą – przyzwyczajenia. Jak sama nazwa wskazuje przyzwyczajenie jest lżejszą formą lekozależności niż nałóg. W połowie lat 90-tych stosowano podział na przyzwyczajenie do leku oraz toksykomanię.

Terminem „toksykomania” określano stan okresowego albo przewlekłego zatrucia spowodowanego działaniem toksyny, w tym przypadku substancji zawartej w leku (intoksykacja). Toksykoman czuje wewnętrzną potrzebę przyjmowania leku i stara się go zdobyć wszelkimi możliwymi sposobami. W tym wypadku uzależnienie od leku przypomina uzależnienie od narkotyku.

Nieco inne znaczenie ma pojęcie „przyzwyczajenie do leku”. Jest to stan, w którym człowiek czuje potrzebę przyjmowania leku, podobnie jak w przypadku toksykologii. Nie ma jednak najczęściej tendencji do zwiększania dawek, a jeśli taka tendencja już występuje – jest niewielka. Przyzwyczajenie wiąże się z zależnością psychiczną, bez zależności fizycznej.

Typy lekozależności



Istnieją jeszcze inne typy lekozależności, wśród których wyróżnia się:

typ amfetaminowy,

typ haszyszowy,

typ khat,

typ kokainowy,

typ morfinowy,

typ substancji halucynogennych.

Pamiętajmy, że uzależnienie od leków jest tak samo poważną chorobą, jak uzależnienie od narkotyków i alkoholu. Podobnie też jak w przypadku alkoholizmu i narkomanii, wymaga leczenia, które obejmuje nie tylko ciało, ale również psychikę.