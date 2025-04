Róża - królowa

Mawia się, że róże to najbardziej ukochane przez kobiety kwiaty. Pewnie, dlatego ich widok należy do jednych z tak wielu kobiecych przyjemności. A że samymi przyjemnościami człowiek jednak nie żyje, to i róże mają znacznie szersze zastosowanie, niż tylko wywoływanie uśmiechu na naszych twarzach.

Kwiat, który ma swoją historię

Róże to jedne z naszych ulubionych kwiatów ogrodowych. W zależności od gatunku pozwalają tworzyć nam barwne dywany kwiatowe na większych powierzchniach, zdobić małe rabatki przydomowe lub pięknie okalać swoimi okwieconymi pędami (róże pnące) altany lub zadaszenia. To ulubione kwiaty cięte, które wręczamy sobie nawzajem przy wielu okazjach i uroczystościach. To wreszcie jedne z cenionych roślin, które efektownie zdobią nasze mieszkania okazale prezentując się w wazonach. Kwiaty, które każdej kobiecie dodają szyku i zwiewnej subtelności. Mało kto wie jednak, że geneza tych roślin sięga prawie 40 milionów lat wstecz i na każdym etapie powstawania historii miały one swoje określone znaczenie. Choć ich ojczyzną jest Azja - aż 70 % gatunków pochodzi z jej rejonów, róże bardzo szybko zyskały uznanie we wszystkich częściach świata i w różnych kulturach. Spełniały swoją rolę w wielu dziedzinach życia. Były obecne w sztuce, literaturze, a nawet wkraczały w życie religijne. I tak w czasach starożytnego Egiptu łączono je z władczynią nieba i ziemi Izydą, a w Grecji z boginią miłości Afrodytą. Róże stawały się natchnieniem dla poetów i artystów, ale były też uznawane jako chrześcijański symbol cierpienia. Współcześnie róża ceniona głównie z uwagi na walory ozdobne, ma swoje znaczenie symboliczne, ale jest też wartościowa w profilaktyce i leczeniu wielu chorób, pielęgnowaniu urody, a także w sztuce kulinarnej.

Róża dla zdrowia

We wspomaganiu zdrowia szczególnie cenna jest dzika róża. W naszym kraju występuje ponad 20 gatunków dzikiej róży, stąd tak łatwy do niej dostęp i możliwość nie tylko korzystania z gotowych preparatów leczniczych z jej dodatkiem, ale głównie możliwego samodzielnego przygotowywania na jej bazie leczniczych mikstur. Najcenniejsze są owoce dzikiej róży, które zawierają bardzo wysokie dawki witaminy C, witaminę A, E, K oraz witaminy z grupy B. Ale to nie koniec jej zalet. Róża jest bogata w cudotwórcze flawonoidy, pektyny, sole mineralne i żelazo. Poprzez ten bogaty skład ceniona jest za swoje właściwości:

moczopędne

wzmacniające

oczyszczające

łagodzące

hamujące krwawienia

uspakajające

przyspieszające gojenie ran

pobudzające apetyt

Stosowana w leczeniu chorób nerek, układu moczowego, osłabieniach organizmu i nerwicach, niedoborach witamin, rekonwalescencji po przebytej chorobie, kruchości naczyń krwionośnych, infekcjach dróg oddechowych, chorobach układu pokarmowego i reumatyzmie.

Przepis dla zdrowia; syrop z owoców dzikiej róży

Do 1, 5 litra wrzącej wody wsypujemy 1 kg cukru oraz 1 kg umytych i zmiksowanych owoców dzikiej róży. Gotujemy przez ok. pół godziny. Cedzimy przez gęste sito i rozlewamy do czystych butelek lub słoików, szczelnie zakręcamy.

Róża dla urody

Róża to synonim pięknej urody - nie bez powodu. Roślina ta już od tysięcy lat znana jest, jako cenny składnik wielu środków stosowanych w pielęgnacji skóry. Kiedyś kosmetyki z jej dodatkiem były luksusem dostępnym tylko dla władczyń i zamożnych kobiet, współcześnie kosmetyki z ekstraktem róży są ogólnie dostępne. Za co jest tak kochana?

Olejek różany – stosowany w aromaterapii działa relaksująco, łagodzi napięcia nerwowe, uspokaja, poprawia samopoczucie. Jako dodatek do kosmetyków, wykazuje dla skóry działanie przeciwzmarszczkowe, kojące, przeciwzapalne, wzmacniające kruche naczynka krwionośne, dodaje matowej cerze blasku i zmniejsza objawy zmęczenia.

Woda różana – stosowana, jako tonik do przemywania skóry to prawdziwe bogactwo bioflawonoidów. Polecana jest do każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej. Poprawia jej napięcie, wyrównuje koloryt. Stosuje się ją w pielęgnacji skóry wokół oczu, a także w przypadku ich podrażnień.

Olej z owoców róży – idealny dla cery suchej i dojrzałej, ma właściwości odżywcze, nawilżające i wygładzające skórę.

Przepis dla urody: maseczka dla każdego rodzaju cery o działaniu relaksującym

3 łyżki naturalnego serka homogenizowanego, łyżeczka miodu i kilka kropli olejku różanego dokładnie mieszamy i nakładamy na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Zmywamy letnią wodą po 15 minutach.

Okład dla zmęczonych i zaczerwienionych powiek – na 15 minut przykładamy świeże płatki róż.

Róża dla kuchni

W naszej szerokości geograficznej owoce dzikiej róży są podstawowym składnikiem dżemów, konfitur, soków oraz nalewek spirytusowych. Róża to doskonały dodatek do dań mięsnych, zwłaszcza do dziczyzny oraz środek podwyższający bogactwo smaku i witamin w produkcji konfitur z innych owoców (np. jabłka, morele, jeżyny, gruszki). W niektórych krajach róża jest jednym ze środków stosowanych do aromatyzowania octu, a w Chinach bardzo popularnym daniem jest ryż z różami. My Polacy cenimy ja także za doskonałe, smaczne napary pitne, które rozgrzewają i wzmacniają zwłaszcza w zimowe dni.

Różane ciekawostki

Czy wiesz, że …

nauka o różach to rodologia

na świecie występuje ponad 200 gatunków róż, niektórzy stoją nawet przy stanowisku, że jest ich prawie 400

w 3 w. n. e. jeden z władców zadusił wszystkich swoich gości w czasie uczty, poprzez przesadne użycie opadających z sufitu płatków różanych

w pewnym okresie historii czerwone róże były symbolem prostytucji

niektóre gatunki dzikich róż wykorzystywane są do produkcji energetycznej biomasy

nieosiągalne marzenie wielu ogrodników zostało zrealizowane kilka lat temu, za sprawą badań prowadzonych przed naukowców japońskich i australijskich. Powstał nowy gatunek róży, której kwiat ma niespotykany pośród tych kwiatów kolor niebieski, róże te należą do nielicznej grupy roślin, których płatki kwiatowe skroplone wodą nie pozwalają na spływanie kropli wody w dół (nawet, gdy kwiatem potrząsa się lub go odwróci) ponieważ powierzchnia płatków róży posiada w swojej budowie rzadko spotykane szerokie rowki

„Róża” to także rzadkie imię kobiece o łacińskim pochodzeniu, symbolizuje kobietę szlachetną, ambitną, indywidualistkę, jednak z dużym poczuciem humoru.

