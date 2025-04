Rwa kulszowa może powodować bardzo silne bóle pleców w okolicy lędźwiowej. Dlatego pierwszym stosowanym lekiem jest zwykle środek przeciwbólowy. Co jeszcze pomaga?

Najczęściej stosowane środki w leczeniu rwy kulszowej to niesteroidowe leki przeciwzapalne: paracetamol, ibuprofen, diklofenak, piroxycam, naproxen, ketoprofen. Mogą być do nich dodawane leki przeciwbólowe. Zbyt długie przyjmowanie tych leków może spowodować między innymi chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy.

Na rwę kulszową można stosować też żele zawierające leki przeciwbólowe. Często konieczne jest jednak przyjęcie silniejszych leków nieopioidowych, a nawet opioidowych.

Jakie są objawy rwy kulszowej?

Leki to jednak nie jedyny sposób, by wyleczyć rwę. Dobre efekty lecznicze może przynieść fizykoterapia z wykorzystaniem żeli przeciwzapalnych, np. z wykorzystaniem ultradźwięków.

Aby nie dopuścić do postępu choroby, należy regularnie ćwiczyć. Ćwiczenia na rwę kulszową powinny działać relaksacyjnie na mięśnie przykręgosłupowe. O poradę warto poprosić rehabilitanta, który dobierze odpowiednie ćwiczenia i przekaże cenne wskazówki. Bardzo cenione są ćwiczenia na basenie i pływanie.

Wskazana jest odpowiednia dieta, która pozwoli utrzymać wagę w normie. Ważne jest regularne spożywanie warzyw i owoców będących bogatym źródłem witaminy C. Zapobiega ona patologicznym zmianom w kościach.

Bardzo ważne jest, żeby zredukować masę ciała, by na kręgosłup działała jak najmniejsza siła. Nie wolno także podnosić ciężarów. Jeśli już trzeba coś podnieść z podłogi, należy kucnąć i podnieść z wyprostowanymi plecami, nigdy z pozycji stojącej, schylając się.

Ból może być łagodzony przez okłady z parafiny oraz nagrzewanie polem elektromagnetycznym i naświetlanie promieniami lasera biostymulacyjnego.

Przy dyskopatiach bardzo pomocne są masaże. Czasami przy odpowiedniej technice można skutecznie odprowadzić dysk, który wypadł i natychmiast zmniejszyć dolegliwości bólowe. Powtarzanie masaży przynajmniej raz w tygodniu wzmacnia znacząco mięśnie przykręgosłupowe.

Dla stabilizacji kręgosłupa można stosować pasy biodrowe.

Stosujemy je tylko gdy mamy do czynienia z niestabilnością w kręgosłupie lędźwiowym. Same pasy lepiej wykorzystywać w profilaktyce chorób kręgosłupa lędźwiowego. Przydatne są np. przy podnoszeniu większych ciężarów oraz przy wielokrotnie powtarzanych ruchach, które mogą powodować dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego. Same pasy jednak nie zastąpią prawidłowości w wykonywaniu takich czynności. Oczywiście pasów tych nie można nosić cały czas, ponieważ powodują osłabienie siły mięśniowej

– mówi Dorota Marcula, fizjoterapeutka z Centrum Medycznego Medyceusz w Łodzi.