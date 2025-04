Rzeżączka to jedna z najpowszechniejszych chorób przenoszonych drogą płciową. Możemy się nią zarazić w czasie stosunku, ale także przez brak wystarczającej higieny oraz korzystanie z publicznych toalet. Jak ją rozpoznać i czy można ją całkowicie wyleczyć?

Reklama

Jakie są najczęstsze objawy rzeżączki?

Czym jest rzeżączka?

Rzeżączka to choroba weneryczna, którą wywołuje bakteria w postaci dwoinki rzeżączki Neisseria gonorrhoeae. Bytuje ona w wilgotnych miejscach ciała – drogach moczowo-płciowych, odbytnicy, jamie ustnej itp. Można się nią zarazić podczas seksu – także oralnego lub analnego – ale nie tylko. Zakażenie może się pojawić, gdy używamy przedmiotów należących do osoby chorej, np. gąbek czy ręczników, gdy siadamy na desce klozetowej, na której siedział wcześniej ktoś chory, a nawet wtedy, gdy śpimy w jednym łóżku z osobą, która ma rzeżączkę. Pamiętajmy więc, by nie dzielić z nikim przyrządów osobistych, nie wymieniać się bielizną czy kostiumem kąpielowym.

Rzeżączka to groźna choroba, która – gdy nie jest należycie leczona – może nawet prowadzić do bezpłodności. Narażone są na nią także noworodki, które mogą zarazić się chorobą od matki w trakcie porodu. U nich rzeżączka może skutkować zakażeniem tkanek oka.

Rzeżączka – objawy

Objawy rzeżączki nie są oczywiste i jednoznaczne – często bywają więc bagatelizowane. Tymczasem nieleczona choroba prowadzi do zapalenia przydatków u kobiet, a u mężczyzn – do zapalenia jąder i nadjądrzy. Pierwsze symptomy choroby mogą pojawić się już po kilku dniach od odbycia stosunku z zakażoną osobą.

U kobiet uwagę powinno zwrócić swędzenie w okolicach odbytu, upławy, ból podczas stosunku, wysoka gorączka, krwawienie międzymiesiączkowe i dyskomfort w dole brzucha. U mężczyzn zaś – ból i pieczenie cewki moczowej, obrzęk nadjądrzy, ropna wydzielina z cewki moczowej, swędzenie i infekcja okolicy odbytu, zapalenie żołędzi i tkliwość nadjądrzy.

Rzeżączka – leczenie

W leczeniu rzeżączki ważne jest, by podjęli je oboje partnerzy. Leczenie polega na podawaniu penicyliny i innych leków pod nadzorem lekarza. Na szczęście rzeżączkę można całkowicie wyleczyć – po co najmniej trzech dniach przeprowadza się badanie kontrolne (bakterioskopowe lub posiew), które ocenia, czy pacjent jest już zdrowy.

Reklama

Rzeżączka - dlaczego tak ważne jest wczesne podjęcie leczenia?