Serotoninę potocznie nazywamy hormonem szczęścia. Słusznie, ponieważ jej niedobór prowadzi zarówno do obniżenia nastroju, jak i problemów ze snem oraz zwiększoną agresją.

Serotonina to neuroprzekaźnik wytwarzany w ośrodkowym układzie nerwowym (a dokładniej: w szyszynce), a także błonie śluzowej jelita i płytkach krwi. Serotonina pośredniczy w przekazywaniu informacji pomiędzy komórkami w mózgu.

Noworodki mają najwyższy poziom serotoniny, potem spada podczas okresu dojrzewania, a później ponownie wzrasta. Mężczyźni mają 20-30% większy poziom serotoniny niż kobiety.

Serotonina wpływa na nasze samopoczucie, sen i apetyt, a także popęd seksualny, menstruację i dojrzewanie. Jej funkcją jest też regulacja krwi, a także jej krzepnięcia. Serotonina ponadto zwiększa wydzielanie śluzu – zapobiega więc wrzodom żołądka i dwunastnicy. Co więcej, powoduje też skurcz mięśni gładkich i reguluje motorykę przewodu pokarmowego.

Objawy niedobory serotoniny są dosyć rozległe. Jeśli mamy za mało serotoniny, to:

jesteśmy bardziej podatni na odczuwanie bólu, np. częściej cierpimy na migreny,

jesteśmy rozdrażnieni,

odczuwamy zmęczenie,

mamy słabą koncentrację,

jesteśmy agresywni,

mamy zły nastrój,

jesteśmy apatyczni,

mamy problemy ze snem (zobacz przyczyny bezsenności).

Jednym z poważniejszych skutków niedoboru serotoniny jest depresja.

Serotonina powstaje z tryptofanu, czyli aminokwasu egzogennego. Taki aminokwas nie jest wytwarzany w ludzkim organizmie, musimy go więc dostarczać z zewnątrz w postaci odpowiedniej diety. Co więc jeść?

Eksperci polecają produkty bogate w tryptofan:

banany,

mięso z kurczaka i indyka,

ser,

jajka,

fasolę.

Tryptofanowi trzeba jednak pomóc, by został wchłonięty i przekazany do krwiobiegu. Wspomaga to zwiększenie produkcji insuliny w organizmie. Tę zaś pobudza zjedzenie węglowodanów, czyli cukrów. Te proste, takie jak słodycze, działają szybko, ale na krótko – najlepiej więc jeść węglowodany złożone, takie jak kasze, otręby, pieczywo razowe czy kukurydzę.

Poza tym warto postawić na pokarmy, które są potrzebne do syntezy serotoniny: kiełki, brokuły, brązowy ryż, kasze i pieczywo razowe.

Na podniesienie poziomu serotoniny dobrze wpływa też:

bliskość fizyczna i seks ,

, jedzenie czekolady ,

, regularna aktywność fizyczna.

