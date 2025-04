fot. Fotolia

Wydawać by się mogło, że grzybica to problem dotyczący tylko stóp czy okolic intymnych. Nic bardziej mylnego.

Większości osób grzybica kojarzy się ze wstydliwym i swędzącym problemem, który dotyczy najczęściej okolic intymnych i stóp, gdy nie zachowamy ostrożności na basenie czy w saunie lub zażywamy częstych kąpieli w jeziorach. Nie zdajemy sobie sprawy, że grzybica może zaatakować cały organizm, a przy tym jest trudna do wykrycia, ponieważ zatrucie nie jest miejscowe. Problem grzybicy ogólnoustrojowej dotyka 20% społeczeństwa. Wiesz, czy jesteś w grupie zagrożenia?

Przyczyną grzybicy wewnętrznej jest drożdżak Candida albicans, który naturalnie występuje w organizmie człowieka. Jednak gdy dochodzi do zaburzenia równowagi mikroflory jelitowej, poprzez stosowanie lekarstw, chemii, zatrucie pokarmowe czy stres, to może on przedostać się do krwi i zaatakować cały organizm.

- Grzybicę ogólnoustrojową możemy porównać np. do zatrucia, ponieważ grzyby zjadają nasze substancje pokarmowe i wydzielają dość silne toksyny do mózgu i wszystkich narządów, czyli zatruwają cały organizm. Czasami to zatrucie jest bardzo poważne, natomiast nie możemy go wychwycić tradycyjnymi metodami, ponieważ nie jest ono miejscowe – wyjaśnia Adam Bańkowski, specjalista Centrum Diagnostyki Organizmu Revitum.

Statystycznie na grzybicę cierpią zazwyczaj osoby w wieku 20-30 oraz 50-60 lat. Dolegliwość ta jest trudna do wykrycia, ponieważ nie ma swoistych objawów, które występują u wszystkich pacjentów. Grzybicę można wykryć poprzez kompleksową diagnostykę organizmu, wykonując np. test toksycznych obciążeń.

- Objawów grzybicy jest wiele, co utrudnia diagnozę. Szczególnie, że większość z nich jest niejednoznaczna, jak np. depresja. Mogą to być problemy gastryczne, np. zaparcia, rozwolnienia, wzdęcia, zgaga, refluks, biały nalot na języku. Nawet zwiększone łaknienie na cukier może wskazywać na grzybicę ogólnoustrojową. Grzyby uwielbiają węglowodany, cukry, bo dzięki nim się rozrastają. Jednym z częstszych objawów choroby jest także zmęczenie, wręcz całkowity brak energii – tłumaczy Adam Bańkowski, specjalista Revitum.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w organizmie trzeba niezwłocznie podjąć leczenie grzybicy pod okiem specjalisty. Aby poradzić sobie z tą dolegliwością, należy usunąć przyczynę namnażania się drożdżaków (np. zmienić niewłaściwą dietę, odstawić leki drażniące żołądek) i rozpocząć kurację, która pozwoli na powrót do zdrowia.

Zobacz też: Sól i cukier w diecie dziecka

Źródło: materiały prasowe Wordsmith/mn

Reklama