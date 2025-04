Urokliwa Bułgaria, położona na Półwyspie Bałkańskim jest krajem, często wybieranym przez nas na letni wypoczynek. Złote plaże, cudowny turkus morza, powiew orientu i masa przepięknych zabytków, zachęcają do głębszego poznania tajemnic tego kraju...

Reklama

Aby beztrosko cieszyć się atrakcjami turystycznymi Bułgarii, warto oprócz dogodnego bagażu i humoru, postarać się jeszcze o ubezpieczenie zdrowotne i kartę EKUZ. Lepiej mieć wszystko ze sobą, niż później żałować i wznosić lamenty ku niebiosom, o to, że nie w pełni zabezpieczyliśmy siebie i swoich bliskich przed ewentualnym wypadkiem i zachorowaniem.

Wyjeżdżając do Bułgarii, warto mieć ze sobą paszport, dowód osobisty, EKUZ i dodatkowe prywatne ubezpieczenie. Oprócz tego, korzystnie jest wykonać kserokopie karty EKUZ. Pamiętajmy jednocześnie, że pomoc, jaka będzie nam udzielana w Bułgarii, odbywa się wedle praw tego kraju, a nie według naszego NFZ-u.

Karta EKUZ nie zapewnia nam zwrotu kosztów transportu medycznego z Bułgarii do Polski oraz zwrotu kosztów leczenia w placówkach prywatnych i pomocy przez ratowników górskich. Dlatego dobrze jest wykupić mimo wszystko polisę ubezpieczeniową.

Gdzie po pomoc?

Po poradę lekarza zgłaszamy się do placówek służby zdrowia, posiadających umowę z kasą chorych. Lekarzowi przedstawiamy dokument tożsamości i EKUZ. Pozostawiamy mu także kopię tej karty. Gdy potrzebna nam konsultacja specjalistyczna, wówczas potrzebne nam będzie skierowanie, które wystawia lekarz ogólny. W przypadkach nagłych nie musimy mieć takiego skierowania i zgłaszamy się bezpośrednio do szpitala. Co do recept refundowanych – wystawia je każdy lekarz w bułgarskiej służbie zdrowia.

Jeśli chodzi o wzywanie pomocy – trzeba wiedzieć, że funkcjonują dwa numery ratunkowe. Pierwszy z nich to europejski 112, ale działa jedynie w stolicy Bułgarii – Sofii. Pozostała część kraju ma do dyspozycji numer 150.

Opłaty za świadczenia medyczne

Za bardzo ograniczony zakres świadczeń u lekarza ogólnego i stomatologa zapłacimy 1% minimalnej pensji, czyli około 1,80-2,00 GBN (lewa). Za badania laboratoryjne około 2,00 GBN, a za jeden dzień hospitalizacji około 3,60-4,00 GBN (2% minimalnej pensji), maksymalnie 10 dni w roku. Kobiety w ciąży i dzieci do 18 roku życia, są zwolnione z opłat za pomoc medyczną.

Po powrocie do kraju – czyli zwrot kosztów

Gdy wrócimy do Polski, udajemy się do lokalnego oddziału NFZ, by tam złożyć stosowne dokumenty, czyli:

wniosek o zwrot kosztów leczenia

oryginały rachunków za usługę medyczną/lek

oryginały dowodów zapłaty za usługę medyczną/lek

Więcej informacji o służbie zdrowia w Bułgarii:

National Health Insurance Fund

International Department

1, Krichim Street

1407 Sofia

Tel. +35929659130

Faks +35929659124

www.nhif.bg

Reklama

Opracowano na podstawie informacji ze strony: www.nfz.gov.pl