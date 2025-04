Wiemy już co daje nam posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i jak należy się z nią obchodzić. Poznaliśmy też prawa do opieki medycznej, które panują we Włoszech... Pora na kolejny kraj Basenu Morza Śródziemnego, mianowicie Grecję.

Jest to miejsce dość często przez nas wybierane na wakacje. Morze, plaże, palmy, ruiny antycznych świątyń... Wreszcie anyżkowy posmak Ouzo i specjały znakomitej kuchni greckiej – to atuty tejże krainy. Prawie zawsze jest tu piękna pogoda, a gościnni Grecy wprost zachęcają do ponownych odwiedzin ich ojczyzny.

Przechodząc do najbardziej nas nurtującego problemu służby zdrowia, już na wstępie trzeba zaznaczyć, że i tu nam się przyda EKUZ, jej kserokopie i dokument potwierdzający nasze obywatelstwo (paszport, dowód osobisty). I w tym przypadku warto się jeszcze prywatnie ubezpieczyć przed wyjazdem na wakacje.

W Grecji, jak w każdym innym europejskim państwie, pomoc medyczna jest świadczona wedle greckich przepisów. I tu też musimy korzystać z pomocy placówek państwowej służby zdrowia, które należą do IKA (Idruma Koinonikon Asphaliseon ), czyli Zakładu Ubezpieczenia Społecznego, bądź mają z nim podpisaną umowę. Lista takowych placówek znajduje się w lokalnych oddziałach IKA, przy których notabene często figurują ośrodki zdrowia.

Co istotne, na wizytę w takim ośrodku umawiamy się telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 184. Jest on dostępny z każdego miejsca w Grecji, tak jak numer alarmowy: 112. W przypadkach nagłych nie trzeba wcześniej się umawiać. Lekarze w ośrodkach zdrowia świadczą usługi medyczne przez 12 godzin, zazwyczaj od 7:00 do 19:00. Konsultacja z lekarzem specjalistą w ośrodku zdrowia, nie wymaga skierowania. Do szpitala udajemy się wówczas, gdy ośrodki zdrowia są nieczynne. Szpital także musi należeć do IKA. Lekarzowi okazujemy EKUZ i dowód tożsamości.

Co do recept...

Wystawia je lekarz, który ma podpisaną umowę z IKA. Leki wykupujemy w ciągu dwóch dni od wystawienia recepty, w aptece, która także należy do IKA (ich wykaz też jest dostępny w lokalnym oddziale IKA).

Prywatnie u greckiego medyka...

Gdy leczymy się prywatnie, wówczas wszelkie koszty pokrywamy sami. Jednak na wyspach greckich, prawie wcale nie ma placówek należących do IKA. Dlatego też trzeba za każde świadczenie medyczne wziąć rachunek, gdyż później można ubiegać się o zwrot części kosztów. To ile zostanie nam zwrócone, zależy od stawek IKA.

Ile kosztują wybrane świadczenia zdrowotne?

Jest to oczywiście kwestia zmienna. Zazwyczaj nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej. Dodatkowe opłaty trzeba uiścić za badania dodatkowe, typu zdjęcie RTG. Świadczenie ambulatoryjne kosztuje 3 euro. Leki na receptę kupimy za maksymalnie 25% ich ceny. W przypadku niektórych chorób trzeba liczyć się z dopłatą, która wynosi około 10%. Za transport do Polski, trzeba sobie samemu opłacić, dlatego, że EKUZ nie zapewnia nam pokrycia kosztów specjalistycznego transportu do kraju. Właśnie dlatego wskazane jest jeszcze prywatne ubezpieczenie.

W Polsce – ubiegając się o zwrot kosztów leczenia w Grecji

O zwrot kosztów za opiekę medyczną można ubiegać się już w Grecji, udając się do lokalnego oddziału IKA, gdzie uzyskamy stosowne wskazówki.

Będąc już w Polsce, idziemy do naszego, lokalnego oddziału NFZ. Tu składamy wniosek o zwrot kosztów, wraz z załączeniami:

oryginały dowodów zapłaty z perforowanymi numerami (oznacza, że jest to rachunek placówki publicznej)

oryginały recept (należy w aptece żądać ich zwrotu), na których powinny być naklejone nalepki z opakowań lekarstw.

Więcej informacji...

Uzyskujemy je w lokalnych oddziałach IKA lub w instytucji łącznikowej w Atenach:

Idruma Koinonikon Asphaliseon (IKA)

Odos Agiou Konstantinou 8

10241 Athens, Greece

Tel. 0030 210 674 11 40,

Fax. 0030 210 674 13 77

www.ika.gr

Opracowano na podstawie informacji ze strony: www.nfz.gov.pl