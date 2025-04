Portugalia to kraj kojarzący się nam z wielkimi odkryciami geograficznymi. Charakterystyczne są dla niej wszelakie różnice, zarówno architektoniczne, jak i krajobrazowe. Niewątpliwe jako jej symbol można obrać Różę Wiatrów oraz przepiękny Pomnik Odkrywców, znajdujące się w stolicy tego kraju – Lizbonie. Na uwagę zasługuje także kolosalny Klasztor Hieronimów. Oprócz atrakcji stolicy, Portugalia cieszy się popularnością, dzięki sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej.

Plaże, rozmaite wina, dzieła kulinarne, perły architektury oraz niepowtarzalna kultura, działają na turystów jak magnes. Wakacje w tej części świata, są niezapomnianym momentem w życiu, o ile nie przytrafi się nam coś złego... Wybierając się w zachodnie strony Półwyspu Iberyjskiego, warto zapoznać się z obyczajami i prawami, charakterystycznymi dla tej części Europy. Aspektem, który powinien szczególnie zwrócić naszą uwagę, jest sprawa służby zdrowia w Portugalii.

Jako państwo członkowskie UE, Portugalia respektuje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Oczywiście pomoc, jaka jest nam świadczona na wyjeździe, to pomoc o charakterze niezbędnym i wedle przepisów portugalskich. Podobnie jak w innych krajach UE, tak i w tym przypadku warto wykonać kilka kopii EKUZ, jak również dysponować dokumentem tożsamości – paszport/dowód osobisty.

Instytucją, do której zwracamy się o pomoc jest ośrodek zdrowia – Centro de Saúde – czynny od 8:00 do 20:00. W większych miastach są ośrodki całodobowe. Lekarzowi portugalskiej służby zdrowia trzeba okazać kartę EKUZ i dowód tożsamości. Ponadto warto pamiętać, by zakomunikować chęć leczenia zgodnego z przepisami Unii Europejskiej. Gdy konieczna jest konsultacja specjalistyczna i badania, potrzebne jest stosowne skierowanie. Leczenie stomatologiczne jest możliwe w niektórych ośrodkach zdrowia. Do szpitala Narodowej Służby Zdrowia (Serviço Nacional de Saúde – SNS) lub na pogotowie ośrodka zdrowia, zgłaszamy się w razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, co nie wymaga skierowania. Numer alarmowy to: 112.

Opłaty za pomoc

W zależności od placówki, opłata za konsultację z lekarzem pierwszego kontaktu, wynosi od 2 do 9 euro.

Pewne leki są bezpłatne. Za inne zapłacimy 5%, 31%, 61% lub 85% ceny. Leki spoza listy refundowanych, należy opłacić w całości. Recepty na leki refundowane wystawia lekarz.

Za pobyt w szpitalu, nie pobiera się opłat. Leczenie kobiet w ciąży, także jest nieodpłatne.

Transport medyczny do kraju trzeba sobie samemu opłacić. Z tego też powodu, warto wykupić dodatkowe, prywatne ubezpieczenie.

Koszty leczenia prywatnego w Portugalii, nie są zwracane przez NFZ. Pacjent musi pokryć pełne koszty pomocy.

Zwrot pieniędzy za leczenie

Gdy powrócimy do Polski, składamy w lokalnym, odpowiednim dla naszego miejsca zamieszkania, oddziału NFZ, komplet dokumentów:

wniosek o zwrot kosztów leczenia

oryginały rachunków

oryginały dowodów zapłaty

Gdzie jeszcze można się doinformować?

Po wiedzę na temat portugalskiej służby zdrowia, udajemy się do regionalnych urzędów opieki zdrowotnej (Administraçao Regional de Saúde) lub instytucji łącznikowej:

Portugalia kontynentalna i Azory:

Direcçao-Geral de Segurança Social,

Largo do Rato, 1,

1269-144 Lisboa

Portugal

tel. 0035 1213 817 300;

fax. 0035 1213 889 517

www.seg-social.pt

Madera:

Direccao Regional de Saude

Publica de Funchal

Rua das Pretas 1

9000 Funchal

Madeira

Opracowano na podstawie informacji ze strony: www.nfz.gov.pl