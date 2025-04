Samo chrapanie nie jest chorobą. To specyficzny odgłos towarzyszący oddychaniu. Problem pojawia się, gdy towarzyszy mu tzw. bezdech senny.

Bezdech senny - co to takiego?

To przerwy w oddychaniu w czasie snu, które mogą trwać od kilku sekund do nawet dwóch minut! Schorzenie to najczęściej dotyka mężczyzn w wieku 45–55 lat. Co ciekawe osoba, która cierpi z powodu tej choroby, zwykle wybudza się na chwilę w czasie takiego bezdechu, ale najczęściej nie uświadamia sobie tego i ponownie zasypia. Po chwili znów chrapie... Rekordziści w ciągu 7-8 godzin snu potrafią mieć... kilkaset bezdechów i tyle samo razy wybudzać się ze snu.

Jak sprawdzić, czy mamy problem?

Najłatwiej spytać o to partnera. Samemu można się podejrzewać o bezdech, jeśli odczuwamy w ciągu dnia obezwładniającą senność. Aby potwierdzić tego typu problemy, konieczne są badania (m.in. EEG, ocena ruchu gałek ocznych, kontrola wysycenia krwi tlenem, EKG). Dopiero na ich podstawie lekarz decyduje, jak leczyć pacjenta.

Sposoby leczenia

Jeśli powodem chrapania są wady anatomiczne, można je po prostu usunąć chirurgicznie. Tak się dzieje np. w przypadku skrzywionej przegrody oraz przerośniętych migdałków. Jeżeli przyczyny zostały wyeliminowane, a bezdechy się powtarzają, skuteczny bywa zabieg koblacji, którego celem jest zmniejszenie masy podniebienia i języka.