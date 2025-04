Stewia kontra próchnica

Stewia tradycyjnie jest używana przez Indian północnoamerykańskich jako środek przeciwko:

krwawieniu dziąseł,

próchnicy,

osadzie na zębach,

zapaleniom dziąseł.

Nowoczesna nauka odkryła antybakteryjne działanie stewii, co łączone jest z zawartością chlorofilu i witaminy C. Chlorofil powstrzymuje rozwój niepożądanych bakterii w jamie ustnej, witamina C nasila to działanie.

Stewia wyraźnie hamuje powstawanie osadu nazębnego i dzięki temu pomaga w zapobieganiu próchnicy. W Niemczech tylko 10% dziesięciolatków ma zęby bez jednej plomby! Do 40 roku życia próchnica jest przyczyną 60% utraty zębów!

Nauka o wpływie stewii na stan zębów



Naukowcy z Dental Research Group University Purdue w Indianie stwierdzili, że stewiozyd (substancja słodząca stewii) w przeciwieństwie do glukozy, fruktozy i sacharozy jest złą pożywką dla bakterii z rodziny Streptococcus mutans. Roztwór stewiozydu (0,5%) skutecznie powstrzymuje rozmnażanie się bakterii z rodziny Streptococcus mutans oraz Lactobacillus plantarum.

Produkcja szkodliwych dla zębów enzymów jest redukowana przez stewię o prawie 20%, w przeciwieństwie do sorbitolu i ksylitolu, które nie mają takich właściwości. Brazylijskie badania pokazały, że wodny roztwór stewiozydu redukuje powstawanie próchnicy u szczurów o 70%.

Stewia - składnik pasty do zebów

Stewia jest używana jako składnik środków do pielęgnacji zębów. Założono, że zapobiega ona powstawaniu osadu nazębnego i wypadaniu zębów. Japończycy stosują stewię, ze względu na jej antybakteryjne działanie do produkcji:

past do zębów,

płynów do płukania ust,

środków przeciwdziałających krwawieniu dziąseł,

środków przeciwko bólowi gardła,

bezcukrowych gum do żucia.

Jak wykorzystać stewię w pielęgnacji jamy ustnej? Dodaj parę kropel bezalkoholowego ekstraktu ze stewii do wody i płucz usta po myciu zębów.

Dlaczego stewia hamuje powstawanie próchnicy? Stewia umożliwia utrzymanie w ustach ph powyżej 5. Spożycie cukru obniża ph do około 4. W zakresie pH od 4 do 5 tworzy się biopowłoka, komórki bakterii sklejają się ze sobą i pozostają przyklejone na zębach. Stewia powstrzymuje tworzenie się takiego osadu. Ten osad jest niebezpieczny, ponieważ umożliwia bakteriom osadzanie się na zębach, a wtedy zaczyna się rozwój próchnicy.

W artykule wykorzystano fragmenty książki „Stewia. Niebiańsko słodka i zdrowa alternatywa dla cukru i słodzików”. Publikacja za zgodą wydawcy.

