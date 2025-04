Próchnica zębów polega na demineralizacji twardych tkanek zębów w wyniku kontaktu z kwasami wytwarzanymi przez bakterie obecne w jamie ustnej. Ubytki próchnicowe są wynikiem długotrwałej utraty minerałów, takich jak wapń i fosforany, ze szkliwa i zębiny.

Reklama

Biała plamka na zębie, często blisko dziąsła, może być wczesnym objawem demineralizacji. Na tym etapie można zalecić stosowanie preparatów z fluorem i odwrócić proces demineralizacji. Brak działań profilaktycznych doprowadzi do postępowania procesu demineralizacji i powstania ubytku próchnicowego, dla naprawienia którego konieczne będzie wykonanie wypełnienia przez stomatologa.

Jak zapobiec próchnicy?

Warunkiem utrzymania zdrowych zębów jest prawidłowa higiena jamy ustnej. Obejmuje ona mycie zębów po każdym posiłku lub co najmniej dwa razy dziennie pastą zawierającą fluor oraz dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Ważnym dodatkiem jest płyn do płukania jamy ustnej zawierający fluor, który docierając do miejsc trudnodostępnych dla szczoteczki zapewnia dodatkową ochronę przeciw próchnicy. Intensywna fluoryzacja możliwa dzięki zastosowaniu raz w tygodniu elmex® żelu (lek bez recepty dostępny w Twojej aptece) zapewni dodatkową ochronę przeciw próchnicy.

Wskazówki dotyczące profilaktyki przeciwpróchnicowej

Aby uniknąć próchnicy należy:

Szczotkować zęby trzy razy dziennie po posiłkach.

trzy razy dziennie po posiłkach. Stosować właściwą technikę szczotkowania: nie należy wykonywać ruchów poziomych ani nie przyciskać zbyt mocno szczoteczki do powierzchni zębów.

nie należy wykonywać ruchów poziomych ani nie przyciskać zbyt mocno szczoteczki do powierzchni zębów. Stosować pastę do zębów z fluorem oraz płukać jamę ustną płynem z fluorem co najmniej raz dziennie. Skuteczną profilaktyką przeciwpróchnicową wykazuje się elmex ® z aminofluorkiem (ponad 400 badań naukowych wykazało jego nadzwyczajne właściwości). Wysokoaktywny aminofluorek akumuluje się bardzo szybko na powierzchni szkliwa, tworząc jednorodną przylegającą warstwę ochronną na wszystkich powierzchniach zębów. Dzięki temu wzmacnia i remineralizuje szkliwo, a zęby chronione aminoflourkiem są bardziej odporne na działanie kwasów. Co ważne, produkty elmex ® remineralizują wczesne zmiany próchnicowego pochodzenia.

oraz płukać jamę ustną płynem z fluorem co najmniej raz dziennie. Skuteczną profilaktyką przeciwpróchnicową wykazuje się elmex z aminofluorkiem (ponad 400 badań naukowych wykazało jego nadzwyczajne właściwości). Wysokoaktywny aminofluorek akumuluje się bardzo szybko na powierzchni szkliwa, tworząc jednorodną przylegającą warstwę ochronną na wszystkich powierzchniach zębów. Dzięki temu wzmacnia i remineralizuje szkliwo, a zęby chronione aminoflourkiem są bardziej odporne na działanie kwasów. Co ważne, produkty elmex remineralizują wczesne zmiany próchnicowego pochodzenia. Wieczorem starannie czyścić przestrzenie między zębami nicią dentystyczną.

nicią dentystyczną. Spożywać słodycze (jeśli musimy) po posiłku, przed szczotkowaniem zębów, a nie jako przekąski między posiłkami.

przed szczotkowaniem zębów, a nie jako przekąski między posiłkami. Dwa razy do roku odbywać wizyty kontrolne u stomatologa.

Więcej informacji na stronie www.elmex.pl

Reklama

*źródła: WHO- Global Oral Data Bank 2000-2006 oraz dane z Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu Jamy Ustnej i jego Uwarunkowań. 2008r. Wierzbicka M i współ.).