Trądzik to najczęstsza dolegliwość skórna na świecie. Szacuje się, że zmaga się z nim 90% nastolatków i 25% dorosłych. Po 20. czy 30. roku życia pojawia się głównie u pań – walczy z nim aż co druga kobieta. Jest jednak szansa na zwalczenie tego problemu raz na zawsze.

Reklama

Szczepionka na trądzik



Do tej pory nie było jednego skutecznego lekarstwa, który wyleczyłby trądzik na stałe. Każda osoba musiała mieć indywidualnie dobraną terapię przez dermatologa. Zdarzało się, że leczenie rozciągało się w czasie. Mamy jednak dobrą wiadomość dla wszystkich walczących z trądzikiem: być może już wkrótce przestanie być problemem.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornia w San Diego są na tropie wynalezienia szczepionki na trądzik. Badania trwają już pięć lat, ale podobno wszystko jest na dobrej drodze.

Trądzik jest częściowo spowodowany przez bakterie P. Acnes, które towarzyszą nam przez całe życie. Nie mogliśmy stworzyć szczepionki na tę bakterię, ponieważ pod wieloma względami jest ważna dla ludzkiego funkcjonowania. Znaleźliśmy jednak przeciwciało na toksyczne białko tej bakterii, które wywołuje stany zapalne i trądzik – powiedział Eric C. Huang, kierownik zespołu badawczego.

W najbliższym czasie rozpoczną się próby kliniczne szczepionki na pacjentach. Od nich będzie zależało to, czy i jak szybko lek trafi do sprzedaży.

Miliony ludzi na świecie czekają na wynalazek naukowców. Eric C. Huang przyznał w jednym z wywiadów, że dostaje mnóstwo e-maili od osób zmagających się z trądzikiem. Dla nich szczepionka na tę dolegliwość jest światełkiem w tunelu i szansą na to, by pokonać kompleksy.

Reklama

Polecamy:

Bezskutecznie walczysz z trądzikiem? Poznaj 4 choroby, które mogą być przyczyną problemów z cerą!

Często się rumienisz? Może ci grozić trądzik różowaty!