Nie trzyj powiek brudnymi rękami – słyszymy od najmłodszych lat. Warto posłuchać tej rady, bo w przypadku oczu dotkliwe bywa nawet małe podrażnienie. Jak się z nim uporać? To zależy od prawdziwej przyczyny i nasilenia dolegliwości.

Co dolega powiekom?

Na brzegach powiek znajdują się gruczoły łojowe. Gdy dostaną się do nich bakterie, a ujścia gruczołów zablokują się – powstaje jęczmień. Może on się utworzyć na brzegu powieki lub po jej wewnętrznej stronie. Objawy to obrzęk, zaczerwienienie, swędzenie, a potem powstanie bolesnego, wypełnionego ropą guzka. Nie wolno go trzeć (nawet złotą obrączką!) ani wyciskać. Jęczmień sam powinien zniknąć w ciągu dwóch tygodni. By skrócić ten okres, możesz przykładać parę razy dziennie jałowe gaziki zwilżone ciepłą wodą (pod wpływem ogrzewania ujścia gruczołów się rozszerzą i wydzielina sama wypłynie).

Idź do lekarza, jeżeli...

- wyczuwasz, że pod powieką powstała grudka, oko łzawi i piecze - być może to nie jęczmień, tylko przypominająca go gradówka. Powstaje ona, gdy gruczoły zatkają się łojem. Dolegliwość może ustąpić po kilku tygodniach, jeżeli nie – konieczna jest interwencja chirurga;

- na powiece pojawiły się małe wypełnione płynem pęcherzyki – to może być opryszczka. Trzeba ją leczyć środkami przeciwwirusowymi, w przeciwnym razie może spowodować groźne powikłania (np. uszkodzenie rogówki).

Gdy brakuje łez...

Przesiadywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach i wielogodzinne wpatrywanie się w telewizor lub ekran komputera sprzyja przesuszeniu spojówek. Efektem tego jest zaczerwienienie i pieczenie oczu. Czujesz też, jak byś miała piasek pod powiekami. By objawy ustąpiły, postaraj się... często mrugać. To pomoże rozprowadzić łzy. Jeśli to nie pomaga, sięgnij po nawilżające krople do oczu (np. Systane, Hyabak lub Visine Suche Oczy).

Idź do lekarza, jeżeli...

- dolegliwości nie ustępują przez dłuższy czas – być może cierpisz na zespół suchego oka (by to stwierdzić, lekarz przeprowadzi prosty, bezbolesny test mierzący ilość wydzielanych łez);

- spojówki są coraz bardziej podrażnione, a w dodatku po przebudzeniu masz powieki sklejone przez ropną wydzielinę – to prawdopodobnie zapalenie spojówek (lekarz przepisze ci krople przeciwzapalne).

Drażliwa sprawa

Do oka wpadł ci paproch lub odrobina kosmetyku? Zamrugaj parę razy. Jeśli to nie pomoże, trzeba oko przepłukać. W tym celu weź kieliszek lub szklankę. Napełnij naczynie po samą krawędź letnią wodą. Nachyl się nad nią tak, by zanurzyć oko. Zamrugaj. W razie potrzeby złap za rzęsy i lekko odwiń powiekę. Uwaga! Jeśli do oka dostała się substancja żrąca, użyj bieżącej wody (płucz nią oko przez kwadrans).

Idź do lekarza, jeżeli...

- oko jest nadal mocno podrażnione lub boli;

- ciało obce wbiło się w gałkę – pod żadnym pozorem nie próbuj go sama wyjmować!

Kwestia ostrości

Zaburzenia widzenia trzeba koniecznie skonsultować z okulistą. W większości przypadków problemy te wynikają z astygmatyzmu, krótko- czy dalekowzroczności. Niestety, mogą też wskazywać na poważną chorobę. Czym prędzej idź do lekarza, jeśli:

- widzisz jak przez mgłę i masz problemy z oceną odległości – tak może się objawiać zaćma;

- obraz traci na ostrości lub znika w centralnej części pola widzenia – to symptomy typowe dla związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej oka;

- widzisz tęczowe plamy, niewyraźne stają się przedmioty leżące na obrzeżach pola widzenia, bolą cię oczy i głowa – takie problemy występują przy jaskrze.