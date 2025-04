Zdrowe odżywianie to gwarancja dobrego dnia!

Jedzenie jest jedną z największych przyjemności naszego życia. Ale to nie tylko przyjemność, ale także sztuka dostarczenia organizmowi wszystkich potrzebnych składników. Warto zdać sobie sprawę, że to, co zjadamy w wielkim stopniu wpływa na nasze zdrowie psychiczne jak i fizyczne. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach, aby zgrać sposób życia z jedzeniem tak, aby tworzyły harmonijną całość.



1. Zacznijmy już od śniadania



Ważne jest, aby dobrze zacząć nasz dzień. Śniadanie powinno nas obudzić, powinno być energetyzujące. Unikajmy na śniadanie węglowodanów, gdyż wywołują senność. Zapomnijmy

więc o ziemniakach, pasztecikach i rogalikach. Miska świeżych lub suszonych owoców z chudym jogurtem, pełnoziarnisty tost i szklanka soku, płatki wieloziarniste z mlekiem, owocami i orzechamito wyśmienity pomysł na pobudzające do życia i zdrowe śniadanie. Po takim posiłku będziemy naładowani energią na kilka godzin.

2. Stres w pracy



Wszyscy od czasu do czasu jesteśmy narażeni na stres – jest on nieodłącznie związany ze współczesnym trybem życiem i nie sposób go uniknąć. Przemyślana dieta dostarczy nam energii

– potrzebnej, by stawić czoła przeciwnościom. W chwilach stresu czy napięcia często sięgamy po pokarmy bogate w tłuszcz i cukier. Słodkie rzeczy działają uspokajająco, gdyż wyzwalają insulinę i podnoszą poziom serotoniny w mózgu. Bądźmy więc przygotowani i miejmy pod ręką np. w szufladzie biurka tzw. antystresową przekąskę – np. torebkę z mieszanką orzechów i suszonych owoców. Ta prosta i smaczna przekąska nie tylko dostarczy organizmowi sporo energii i białka, ale także ma korzystny wpływ na serce.

3. Popołudniowy zastrzyk energii



Zwykle po południu poziom energii gwałtownie spada. Zjedzmy wtedy lekki lunch, będący połączeniem białka i niewielkich ilości węglowodanów. Może to być makaron razowy z chudym mięsem – np. kurczakiem lub rybą, zupa z chlebem albo sałatka z tuńczykiem i tostem z ziarnami. Jeśli jest taka możliwość, znajdźmy czas na wspólny posiłek z kolegami z pracy. Gimnastyka wydaje się ostatnią rzeczą, jaką powinien robić zmęczony człowiek, ale ruch ciała wzmaga zapotrzebowanie organizmu na tlen, co z kolei podnosi poziom energii. Kilkuminutowy spacer wokół biura z pewnością polepszy nasze samopoczucie. Pozwoli to nam się odprężyć i lepiej strawić pokarm, zwiększymy energię i poprawimy koncentracje na resztę dnia w pracy.

4. Podjadanie w ciągu dnia



Pokusa sięgania po jedzenie między posiłkami jest olbrzymia. Trenujmy jednak silną wolę – a kiedy mamy ochotę na coś słodkiego, starajmy się wybierać to, co zdrowe. Zamiast kremówki zjedzmy banana, a zamiast paczki cukierków kupmy „przekąskę ratunkową” czyli paczkę orzeszków. Zdecydowanie lepsze dla naszego zdrowia i figury będzie podjadanie pomiędzy posiłkami świeżych lub suszonych owoców, batonika zbożowego, orzechów lub owocowych musów lub koktajli. Aby utrzymać niezbędny poziom energii w ciągu dnia, próbujmy jeść trzy małe posiłki dziennie oraz zdrowe przekąski.

5. Wyciszenie wieczorne



Zarówno to, co jemy, jak i to, kiedy jemy ma wpływ na nasz sen. Aby po meczącym dniu nie mieć problemów z zasypianiem, warto zadbać o kilka szczegółów. W ciągu dnia wypijmy około 8 szklanek płynów. Od południa unikajmy już napojów zawierających kofeinę. Zjedzmy lekką, ale pożywną kolację. Dobrym wyborem będzie np. kalafior lub brokuły z dodatkiem chudego mięsa, garść suszonych owoców i szklanka ciepłego mleka z łyżeczką miodu. Pomoże nam także ciepła kąpiel z odrobiną esencji lawendowej, przewietrzona sypialnia i szczelne kotary w oknach. Im mniej światła, tym więcej organizm produkuje melatoniny, co w znacznym stopniu ułatwia zaśnięcie. Warto dbać o to, co się będzie jadło, ponieważ ma to wpływ zarówno na nasz wygląd, jaki samopoczucie. Ten wysiłek się jednak opłaci, a zdrowsza i promienna cera i piękne błyszczące włosy oraz dobre samopoczucie będą dla każdego najlepsza nagrodą.

Przepis: Makaron z brokułami i orzechami



200 g makaronu

150 g różyczek brokułów

1 łyżka oliwy

1 mała czerwona cebula pokrojona w plastry, 1 czerwona papryka pokrojona w plastry

55 g orzechów włoskich (np. Bakalland)

Garść liści bazylii

Starty żółty ser do posypania, sól i pieprz do smaku

Ugotować makaron al dente, ugotować brokuły najlepiej na parze, na patelni rozgrzać oliwę i

podsmażyć na niej paprykę i cebulę przez ok. 3-4 minuty, dodać orzechy i brokuły i smażyć jeszcze 2 minuty, połączyć składniki i posypać serem i pieprzem do smaku.