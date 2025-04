Dlaczego zęby są potrzebne?



Zdrowe zęby pełnią kilka ważnych funkcji w codziennym życiu i zdrowiu każdego z nas:

odpowiadają za żucie , tarcie i miażdżenie jedzenia, dzięki czemu spożywany pokarm jest odpowiednio przygotowany do trawienia;

wraz z językiem i ustami są odpowiedzialne za prawidłową wymowę różnych dźwięków;

różnych dźwięków; odpowiadają za podtrzymywanie ust i policzków, dzięki czemu nadają twarzy kształt.

Co się dzieje, gdy w szczęce brakuje zęba?



Jeśli w szczęce brakuje chociażby jednego zęba, zachodzą w niej nieodwracalne zmiany, które mają poważny wpływ na zdrowie i komfort pacjenta. Już bowiem po kilku tygodniach zaczyna się powiększanie zębodołu i stopniowy zanik kości i dziąsła. W konsekwencji późniejsze plany odbudowy brakujących zębów mogą być znacznie utrudnione. Jeśli po latach decydujemy się na wszczepienie implantu lub założenie mostu, konieczne może okazać się przeprowadzenie chirurgicznego zabiegu odbudowy kości.

Jednak brak zęba nie wpływa tylko na miejsce, w którym go brakuje. Przede wszystkim w widoczny sposób przekłada się to na wszystkie istniejące zęby: te znajdujące się po obu stronach luki zaczynają się przekrzywiać w kierunku, w którym brakuje im oparcia, przez co zaburzają estetykę uśmiechu. Z czasem tworzą się nawet przerwy między kolejnymi zębami.

Dodatkowo przeciwległy ząb znajdujący się na przeciwnej szczęce zaczyna wysuwać się z dziąsła, co grozi jego obluzowaniem.

Brak nawet jednego zęba może więc mieć wpływ na zmianę wyglądu całej twarzy i uśmiechu. Co więcej, ubytki uzębienia prowadzą do zaburzeń okluzji (sposobu stykania się zębów górnych i dolnych). Z kolei to może skutkować bólami głowy, przeskakiwaniem i uczuciem dyskomfortu w stawie skroniowo-żuchwowym oraz zgrzytaniem. To wpływa na powstanie i rozwój kolejnych problemów w całym narządzie żucia.

Jakie kroki podjąć po usunięciu zęba?



Do najpopularniejszych sposobów stosowanych w odbudowie zębów należy wszczepianie implantów oraz zakładanie mostów.

Implant przypomina niewielką tytanową śrubkę, która zastępuje naturalny korzeń zęba. Na tę podstawę zakładana jest korona imitująca naturalny ząb.

W przypadku mostu należy oszlifować dwa sąsiadujące zęby, które tworzą podstawę i filary dla utrzymania elementu zastępującego ubytek.

Tak więc implanty nie wymagają ingerencji w pozostałe zęby, a co więcej – gwarantują zatrzymanie procesu zaniku kości i dziąsła.

Tym, co powinien zrobić każdy stomatolog, jest rozmowa z pacjentem przed zabiegiem usunięcia zęba i przedstawienie wszystkich możliwości w procesie jego rekonstrukcji.

