Torbiel jajnika zazwyczaj nie daje żadnych objawów i często pozostaje nierozpoznana lub jest wykrywana przypadkowo podczas badania z innego powodu. Jedynie niewielki odsetek przypadków powoduje dolegliwości, wśród których dominującym objawem jest ból zlokalizowany w podbrzuszu, o charakterze stałym lub przemijającym. Niektóre kobiety odczuwają silniejszy ból po współżyciu. Niekiedy może to być jedynie uczucie dyskomfortu lub „pełności” w brzuchu.

Objawy

Do innych objawów, mogących mieć związek z rozwojem torbieli jajnika, należą różnego rodzaju zaburzenia miesiączkowania – nieregularne cykle, bardziej lub mniej niż do tej pory obfite miesiączki. Zwracać uwagę może także nieprawidłowa wydzielina z pochwy. W takich sytuacjach należy zgłosić się do ginekologa w celu wykonania dokładniejszych badań. W przypadku dużych torbieli jajników, uciskających na pęcherz moczowy i jelita, może zwiększyć się częstotliwość oddawania moczu lub występować ból przy wypróżnianiu. Zdarza się, że torbiele jajników zaburzają równowagę hormonalną organizmu – pojawia się nadmierne owłosienie na ciele, piersi stają się tkliwe. Alarmującym objawem, kiedy konieczna jest natychmiastowa hospitalizacja, jest nagły, bardzo silny ból w podbrzuszu. Występuje on, gdy dojdzie do skrętu lub pęknięcia torbieli.

Badania

Podstawowym badaniem diagnostycznym, przy pomocy którego można wykryć torbiel jest ultrasonografia (USG). Badanie to, całkowicie nieinwazyjne i bezpieczne, wykonuje się zarówno przez powłoki brzuszne, jak i przez pochwę, z użyciem specjalnej głowicy. Przezpochwowe USG pozwala na dokładniejsze zobrazowanie narządów rodnych oraz, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, ocenę ich struktury, wielkości i zawartości. USG ma ponadto tę zaletę, że może być wielokrotnie powtarzane, służąc tym samym do monitorowania zmian i oceny efektów leczenia.

Po rozpoznaniu torbieli jajnika lekarz może zlecić pobranie krwi w celu oznaczenia białka CA125, którego podwyższone stężenie może sugerować obecność nowotworu w obrębie układu rodnego. CA125 jest markerem nowotworowym i jego wysoki poziom bywa związany z obecnością raka jajnika. Należy jednak pamiętać, że nie każdy wzrost stężenia CA125 jest równoznaczny z obecnością nowotworu – marker ten bywa podwyższony także w innych chorobach, m.in. w endometriozie czy stanach zapalnych miednicy.

Najbardziej inwazyjną metodą diagnostyczną, która może stać się następnie metodą leczniczą, jest laparoskopia zwiadowcza. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, a polega on na wprowadzeniu przez 3 niewielkie nacięcia w powłokach brzusznych laparoskopu – instrumentu z małą kamerą i narzędzi - manipulatorów. Dzięki temu chirurg może dokładnie obejrzeć na monitorze narządy rodne i ewentualnie usunąć torbiel.

