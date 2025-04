Zmiany trądzikowe dotykają prawie wszystkie młode osoby przechodzące okres dojrzewania. Jednak nie zawsze te uprzykrzające się problemy skórne zanikają wraz z mijającym wiekiem. Bo trądzik może się pojawić nawet po trzydziestce.

Nikt go nie chce

Trądzik wcale nie ma spokojnego i przyjemnego bytu. Nie dość, że na jego widok wiele z nas omal nie krzyczy, nie wpada w furię, to nie ma chyba osoby, która chciałaby się z nim „związać” na dłużej. Zwyczajnie nikt go nie chce. Wszyscy chcą się go pozbyć. A do tego on sam nie wygląda najlepiej. I co tu się dziwić, że próbuje szczęścia prawie u każdej z nas? Może w końcu gdzieś go pokochają …, ale czy ma jakiekolwiek szanse? Raczej, a nawet zdecydowanie nie! Bo to właśnie trądzik uznawany jest za jedną z dużych przeszkód w realizowaniu nie tylko naszych życiowych zamierzeń, ale także, jako utrudnienie, które szczególnie daje się we znaki, naszego każdego zwyczajnego dnia. Trądzik po prostu odbiera nam pewność siebie, jest powodem wielu kompleksów. A fakty te wiążą się dla nas z wieloma ograniczeniami i dyskomfortem. Nawet, jeśli mimo posiad ania tych nieprzyjemnych zmian skórnych nie czujemy się gorzej – i dobrze, bo posiadanie trądziku wcale nie umniejsza naszej wartości - mamy pełną świadomość, że z czasem trądzik minie, ostatecznie zawsze ma wpływa na nasze życie. Jak skarży się wiele nie tylko młodych osób, mając zmiany trądzikowe trudniej jest ułożyć sobie życie osobiste, trudniej znaleźć partnera, partnerkę. Codzienność przynosi niemiłe niespodzianki, bo osoby z trądzikiem, postrzegane są, jako niechlujne, dziwaczne i odstające jakoś dziwnie od całej reszty. Nierzadko też zdarzają się sytuacje, kiedy fakt posiadania trądziku decyduje o możliwości zatrudnienia w danej firmie na konkretnym stanowisku. Już nie wspominając o tym, że człowiek ogólnie czuje gorzej, bo wie, że wyglądem jest bardzo daleko od idealnej skóry widniejącej na kolorowych okładkach popularnych czasopism. I chyba większość z nas raczej przyzna, że użycie w tym wypadku określenia „dyskryminacja” wcale nie będzie przesadzone. Bo niestety, ale wiele osób borykających się, na codzień ze zmianami trądzikowymi bardzo często odczuwa taki właśnie stan. W szkole, na uczelni, w pracy, w markecie, na imprezie, w autobusie, tramwaju, na przejściu dla pieszych, w kolejce do kasy, na poczcie, a nawet w kościele. W każdej z sytuacji, gdy musimy choćby na chwilę przystanąć, która wymaga bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, osoby dotknięte trądzikiem nie czują się dobrze. Dlaczego? Bo wydaje im się, że wszystkie oczy skierowane są na ich zmiany trądzikowe. A Trądzik przecież nie pyta o wiek, pochodzenie, status. Zwyczajnie pojawia się i nie chce odejść. Czy w walce z nim mamy szansę na wygraną?

Od kuchni, czyli gdzie szukać przyczyn?

Stres

Choć wydaje nam się, że może jednak tak nie jest, to stres działa na cały nasz organizm, na całe nasze życie. Jest jedną z przyczyn nie tylko chorób układu krążenia lub chorób układu pokarmowego. Wpływa również znacznie na pojawianie się trądziku. Trwałe napięcie, negatywnie wpływa na pracę przysadki mózgowej, która odpowiada za regulację wydzielania hormonów. A zmiany hormonalne mają znaczny wpływ na zwiększone wytwarzanie łojotoku, głównego winowajcy, pojawiających się stanów zapalnych skóry.

Używki

Trudno jest się obejść bez mocnej kawy, zwłaszcza o poranku, a jak potwierdzaj a naukowcy kawa jest jedną z używek wyzwalających zmiany trądzikowe. Takie samo stanowisko zajęte zostało w stosunku do alkoholu. Ale nie tylko mocno pobudzające napoje szkodzą naszej skórze i zaliczane są do prowodyrów trądziku. Bo jak się okazuje nikotyna, główny składnik papierosów także ma wpływ na naszą skórę pod kątem zmian trądzikowych. Wydalanie z organizmu przez skórę zawartych w papierosach toksyn jest przyczyną zamykania jej porów i niedotlenienia. A taka sytuacja sprzyja zmianom bakteryjnym.

Geny

Niekiedy na to, czy będziemy posiadać trądzik czy też nie, wpływ mają głównie geny przekazywane nam przez rodziców. Niestety dzieci rodziców, których dotknął trądzik nie są w najlepszym położeniu. Jak wykazały badania naukowe takie osoby dotyka wieksze ryzyko jego pojawienia się.

Nadmiar łojotoku

Posiadanie skóry tłustej, wytwarzającej nadmierne ilości sebum, które w swoim głównym zadaniu ma na celu ochronę naszej skóry, jest jedną z najczęstszych przyczyn zmian trądzikowych. Bo, gdy sebum jest za dużo, skorze zaczyna brakować tlenu. A niedotleniona skóra to doskonałe podłoże dla bakterii. Ale nawet, jeśli nie mamy cery tłustej lub mieszanej, a często albo ciągle przebywamy w pomieszczeniach klimatyzowanych, ze sztucznym światłem, poddajemy naszą skórę szybkiemu wysuszeniu, tym samym wywołujemy natychmiastowe działanie jej barier ochronnych, czyli wydzielania zwiększonej ilości sebum.

Zanieczyszczenia środowiska

Takie zanieczyszczenia mają wpływ nie tylko na zawartość produktów, jakie konsumujemy, na zdrowie naszych płuc. Powodują także przykre zmiany skórne. Zanieczyszczone miejskie powietrze powoduje zatykanie porów skóry. Ta nie mając, czym oddychać, łatwo podaje się w walce z bakteriami.

Leki hormonalne

Nie zawsze, ale jednak czasami przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, środków leczących niepłodność lub innych leków hormonalnych staje się powodem pojawiającego się w niedługim czasie trądziku. A wszystko z powodu dużych zmian w gospodarce hormonalnej. Jednak zdarzają się przypadki, kiedy takie przeobrażenia w regulacji hormonów wpływają korzystnie na skórę osoby leczonej.

Brak higieny i niedbałość o zdrowie

Choć tak naprawdę mały odsetek osób dotkniętych trądzikiem może śmiało się przyznać do takich błędów, to faktycznie w niektórych przypadkach jest to główna przyczyna mało estetycznych zmian skórnych. Czego w takim razie nie wolno robić? Nie możemy zaniedbywać naszego zdrowia – musimy leczyć, aż do całkowitego wyeliminowania wszystkie stany zapalne pojawiające się w naszym organizmie. Nie możemy zapominać o dokładnym wieczornym oczyszczaniu skóry. Unikajmy też podrażniania skóry wodą silnie chlorowaną.

Czy dieta ma jakiś wpływ?

Wiele pojawia się pytań na temat tego czy dieta ma wpływ na pojawienie się trądziku i na walkę z nim. Jaka jest prawda? Choć znajdą się osoby lekceważące wpływ diety na powstawanie trądziku, niestety nie będą miały racji w swoim przeświadczeniu i postępowaniu. Ponieważ tak, jak wiele produktów wywiera korzystny wpływ na cały nasz organizm, tak wiele innych może nam zdecydowanie zaszkodzić. Tak również jest w przypadku trądziku, może on być pobudzany przez wiele czynników albo łagodzony.

Pomoże

Do grupy produktów, które wspomagają walkę z trądzikiem z pewnością śmiało możemy zaliczyć te zawierające witaminy A, B2 oraz bogate w cynk. Uznaniem cieszą się także preparaty ziołowe dostępne w postaci tabletek lub suszu do przygotowywania herbatek. Doskonale działają herbatki ziołowe z bratka.

Zaszkodzi

Koniecznie musimy zrezygnować z obfitego dosalania przygotowywanych potraw lub konsumowania tych gotowych, bardzo słonych. Także przyprawy pikantne jak i potrawy powinny zniknąć z naszych półek i z jadłospisu. O ile z tych dodatków nie tak trudno będzie nam zrezygnować, to gorzej będzie ze wszelkimi słodyczami i sztucznymi sokami owocowymi, napojami smakowymi, które zawierają składniki działające na naszą skórę trądzikotwórczo. Szkodzą także potrawy tłuste, smażone, w tym także brane są pod uwagę tak łatwo dostępne i kuszące nas fast foody.

Jak leczyć?

Wbrew przypuszczeniom skóra trądzikowa wymaga odpowiedniego nawilżania i to przez cały czas. Jej wysuszanie powoduje tylko nasilanie się zmian. A to tylko pogarsza naszą sytuację. Nie ufajmy także przesądom, że pomoże nam poddanie się dobroczynnemu działaniu promieni słonecznych. Ono także wysusza naszą skórę. Pod żadnym pozorem zmian skórnych nie należy wyciskać i dezynfekować alkoholem. To może tylko stać się przyczyną pojawiania się brzydkich strupów, a potem nieestetycznych blizn lub przebarwień. W takim razie, co możemy zrobić? Przede wszystkim koniecznie musimy zwiększyć dotychczasowe działania w celu zachowania skóry w należytej czystości. Nie damy możliwości do działania tylko czyhającym bakteriom, jeśli nie dopuścimy do pozostawiania skóry zanieczyszczonej. Dlatego tak istotne jest profilaktyczne stosowanie toników i mleczek oczyszczających naszą cerę. Jeśli decydujemy się na żele myjące to zwróćmy uwagę na to, aby miały one odczyn kwaśny, nie zawierały mydła. Wybierając krem nawilżający, wykonamy dobre posunięcie, jeśli zdecydujemy się na ten z zawartością kwasów owocowych. Dzięki ich działaniu pozbędziemy się na bieżąco martwego naskórka i zmniejszymy zaskórniki. Nie bójmy się żeli antybakteryjnych i od czasu do czasu wizyt u profesjonalnej kosmetyczki. Tylko przypadkiem nie na oczyszczanie skóry! Błędna jest powszechnie panująca opinia, że to ono pomaga w walce z trądzikiem, jest wręcz odwrotnie. A w gabinecie kosmetycznym możemy się poddać doskonałemu peelingowi lub zdecydować się na którąś z oferowanych maseczek, które świetnie wpłyną na stan naszej skóry ze zmianami trądzikowymi. Jeśli taka profilaktyka nie wystarcza to zwróćmy uwagę na naszą dietę i przyjmowane środki suplementacyjne, a w trudnych przypadkach najlepiej jest się udać do lekarza dermatologa, który zaleci stosowanie odpowiednich środków. Najczęściej przepisywane są maści z kwasem witaminy A, maści z antybiotykiem lub antybiotyki do przyjmowania doustnego. Zastosowanie się do zaleceń lekarza, przyjmowanie środków farmakologicznych, dbałość o higienę i właściwą dietę najczęściej przynoszą oczekiwane efekty.

Z trądzikiem można żyć?

Oczywiście, że można z nim żyć. Można się nawet przyzwyczaić do jego stałej obecności i zupełnie nic sobie z niej nie robić. Ale mimo to warto spróbować podjąć walkę o jego wyleczenie i posiadanie zdrowej i estetycznie wyglądającej skóry. A jeśli nawet po takich staraniach, mimo wszystko nie zauważymy od razu oczekiwanych rezultatów, to dodajmy sobie trochę cierpliwości, bo na najlepsze efekty trzeba czasem poczekać. Ale za to, jak potem nas cieszą. I bez względu na to czy mamy naście czy dzieci lat, pamiętajmy, że, mimo, iż najczęściej ludzi osądzamy po ich wyglądzie, to tak naprawdę najważniejsze jest to, co niewidoczne dla ludzkich oczu – piękna dusza.

