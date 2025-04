Jak pielęgnować skórę z trądzikiem różowatym?

Trądzik różowaty (tzw. rosacea) jest przewlekłym schorzeniem skóry charakteryzującym się występowaniem nawracającego i utrwalonego rumienia w obrębie twarzy, a także obecnością grudek, krost, teleangiektazji, a także zmian przerostowych.

Do zaostrzeń schorzenia dochodzi pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak:

stres ,

, zmiany temperatur,

ekspozycja na słońce ,

, ostre i gorące pokarmy,

nieodpowiednia pielęgnacja skóry.

W leczeniu trądziku różowatego istotne jest stosowanie łagodnych środków pielęgnacyjnych w postaci bezpiecznych kosmetyków. Dobrym uzupełnieniem terapii jest stosowanie ochrony przeciwsłonecznej.

Skąd się bierze trądzik różowaty?

Etiologia choroby jest złożona i od lat pozostaje w pełni niewyjaśniona. Nieznany jest mechanizm wpływu czynników hormonalnych i neurologicznych na jej przebieg, ani też zjawisk prowadzących do zmian przerostowych. Wiadomo, iż jest to choroba zapalna, a odczyn zapalny odgrywa znaczącą rolę w powstawaniu zmian chorobowych. Komórki zapalne uwalniają cytokiny prozapalne, a to doprowadza do uszkodzeń w obrębie skóry właściwej, które indukują angiogenezę. Do zaostrzeń często dochodzi wskutek nieprawidłowej pielęgnacji i zaniedbań w profilaktyce.

Trądzik różowaty (rosacea) występuje najczęściej u kobiet (ok. 80%) w wieku 25-55 lat, o fototypie I lub II (jasna karnacja, niebieskie oczy). Obecność trądziku różowatego u jednego z rodziców zwiększa ryzyko rozwoju tej choroby u dziecka. Mimo, że trądzik różowaty o wiele rzadziej dotyka mężczyzn, to dermatolodzy obserwują u nich najcięższe, przerostowe postacie choroby tzw. rhinophymę (guzowate, przerosłe twory dotyczące najczęściej skóry nosa), które mogą być leczone wyłącznie chirurgicznie.

Jak się objawia trądzik różowaty?

Zmiany dotyczą przede wszystkim okolic twarzy (policzki, grzbiet nosa, broda, czoło). Mają charakter przemijającego rumienia zlokalizowanego w centralnej części twarzy, któremu towarzyszy uczucie pieczenia i ściągnięcia skóry. Często widoczne są liczne teleangiektazje. Stan ten nasila się pod wpływem niekorzystnych czynników, takich jak stres, zmiany temperatury, promienie UV, nieprawidłowa dieta czy zła pielęgnacja.

W zaawansowanym stadium dochodzi do wysiewu twardych, czerwonych grudek, guzków, które mogą ulegać bliznowaceniu. Aby do tego nie dopuścić, bardzo ważne jest skuteczne łagodzenie zmian i działanie prewencyjne od pierwszych symptomów choroby.

Jak pielęgnować skórę z trądzikiem różowatym?

W pielęgnacji skóry z trądzikiem różowatym bardzo ważna jest zmiana nawyków i świadoma eliminacja szkodliwych czynników, które mogą zaostrzać stan skóry. Przede wszystkim należy unikać:

stresu i silnych emocji,

spożywania alkoholu, tytoniu, nadmiaru mocnej kawy i herbaty,

ostrych i gorących potraw,

nagłych zmian temperatur,

ekspozycji na promienie słoneczne (stosowanie wysokiej ochrony UV jest niezbędne),

(stosowanie wysokiej jest niezbędne), przebywania w suchych pomieszczeniach (klimatyzowane lub mocno ogrzewane).

Skóra z trądzikiem różowatym powinna podlegać specjalistycznej pielęgnacji. Przede wszystkim należy:

stosować wyłącznie łagodne kosmetyki bez barwników, konserwantów i substancji zapachowych, bogate w substancje łagodzące, ochronne, odbudowujące barierę hydrolipidową skóry oraz wzmacniające kruche naczynia włosowate,

dostosowywać formułę kremu do rodzaju cery – problem trądziku może dotyczyć zarówno suchej, jak i tłustej skóry, poza tym jej potrzeby mogą się zmieniać w ciągu roku,

oczyszczać skórę delikatnymi środkami myjącymi bez mydła (najlepiej o konsystencji żelu, mleczka lub płynu micelarnego),

chronić skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV,

stosować specjalistyczne kremy ochronne, przeznaczone do ochrony skóry w warunkach niskich, niekorzystnych temperatur (mróz, wiatr);

, przeznaczone do ochrony skóry w warunkach niskich, niekorzystnych temperatur (mróz, wiatr); unikać mechanicznych zabiegów na skórę (mocne pocieranie ręcznikiem, peelingi mechaniczne, kwasy, mikrodermabrazja),

unikać sauny oraz gorących kąpieli,

przemywać wodą twarz po kąpieli w morzu i basenie, a następnie nakładać na skórę krem kojący.

