Trening i viagra, a może zagra

Impotencja należy do najczęściej spotykanych zaburzeń seksualnych u mężczyzn. Obejmuje do 9 proc. ogólnej populacji. Wprawdzie istnieje zależność wiążąca się z wiekiem, to seksuolodzy twierdzą, iż ponad 13 proc. wszystkich przypadków dotyczy mężczyzn przed czterdziestką. A zdarza się coraz częściej, że do gabinetów lekarskich przychodzą nawet 18- czy 20-latkowie.

Przystojny, w mundurze, a jednak...

Oto niedawno zgłosił się do mojego gabinetu – zdradza dr Adam Jędzura z Lublina – oficer w mundurze, przystojny (że panienki z rejestracji na jego widok wstrzymały oddech), z przyrodzeniem, którego mógłby mu pozazdrościć niejeden równolatek, i cóż się okazało, że... ma problemy ze wzwodem.

Albo – kontynuuje lekarz – przychodzi młody biznesmen, który zbudował dom, kupił samochód, ożenił się, a w łóżku... same niepowodzenia.

Każde zaburzenie erekcji wywołuje lęk. Naturalną reakcją mężczyzny jest wycofanie się z dalszych kontaktów seksualnych i podejmowanie próby zaradzenia zaistniałej sytuacji. Jedni poszukują medykamentów na bazarach, w sex-shopach, Internecie, a inni...

No właśnie... usiłują nawiązać kontakt intymny z mężczyzną. Skoro nie wychodzi z kobietą, to może uda się osiągnąć satysfakcjonujące zbliżenie, seks z facetem.

Każdy ma prawo do niedyspozycji

Seksuolodzy twierdzą, że każdy mężczyzna ma prawo do niedyspozycji. Jednak, gdy co czwarte zbliżenie intymne jest nieudane, możemy mówić o zaburzeniach erekcji.

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz wyróżnia następujące czynniki ryzyka impotencji: palenie papierosów, błędy dietetyczne (nadmiar cholesterolu i tłuszczów), nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, długotrwałe przyjmowanie leków psychotropowych. Istnieją też psychiczne czynniki ryzyka, do których zalicza się: lęki, kompleksy, rygoryzm religijny, stresujący związek, wrogość do partnerki, ambicjonalne traktowanie własnej męskości.

Impotencja alkoholowa i inne

W Polsce, według prof. Lwa-Starowicza, impotencja alkoholowa należy do częściej spotykanych zaburzeń seksualnych u mężczyzn. Przeważnie polega ona na wytrysku zbyt wczesnym lub opóźnionym, osłabieniu erekcji, obniżeniu poziomu libido.

Jednak aż u 85 proc. mężczyzn występuje impotencja narkotyczna. Rozwija się szybko – w okresie do dwóch lat od powstania uzależnienia. Najczęściej polega na występowaniu zbyt wczesnych wytrysków, zaburzeń erekcji członka i poziomu libido. Do tej samej grupy należy impotencja opiumowa. Opium początkowo poprawia sprawność seksualną i wydłuża czas stosunku (co jest wysoko cenione w kulturach Wschodu), ale szybko rozwijające się uzależnienie prowadzi do powstania zaburzeń seksualnych.

Z najnowszych badań wynika, że u 80 proc. mężczyzn nałogowo palących papierosy występuje impotencja nikotynowa. Rozwija się stopniowo i najczęściej w pięć, dziesięć lat od rozpoczęcia nałogowego palenia. Zważywszy że Polska zalicza się do krajów o najwyższym wskaźniku palenia papierosów, a nałóg palenia obejmuje coraz młodsze populacje, to przyczyna impotencji jest u nas powszechnie spotykana.

Z badań naukowych wynika też, że obecnie jedna z częstszych przyczyn zaburzeń seksualnych (głównie erekcji) u mężczyzn to impotencja naczyniopochodna. Rozwija się w wyniku picia alkoholu, palenia papierosów, a także błędów dietetycznych (nadmiar tłuszczów zwierzęcych i węglowodanów), siedzącego trybu życia, braku aktywności ruchowej.

Istnieje jeszcze impotencja pourazowa. Wiadomo wszak, że urazy towarzyszące np. wypadkom drogowym często wiążą się z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, miednicy i jest to jedna z przyczyn impotencji (głównie erektywnej) – twierdzi prof. Lew-Starowicz.

Wymienia on także impotencję z przeciążenia, która polega na pojawieniu się zaburzeń seksualnych w wyniku zbytniej aktywności seksualnej, zmuszania się do nadmiernej częstotliwości współżycia, nieracjonalnego stosowania środków dopingujących. Ten typ impotencji spotyka się np. u mężczyzn wiążących się ze znacznie młodszymi od siebie partnerkami, wobec których usiłują wykazać się wigorem i młodzieńczością.

Inny przykład – jeśli dany mężczyzna przez wiele lat nie był aktywny seksualnie, uwarunkował się na określoną częstotliwość masturbacji i podejmie stałe współżycie w nowym związku, narzucając sobie wysoki poziom aktywności seksualnej, wówczas sprzyja to rozwojowi przeciążenia i zaczynają się pojawiać zaburzenia erekcji i wytrysku.

Impotencja cykliczna to według prof. Lwa-Starowicza taka, która polega na występowaniu zaburzeń seksualnych u danego mężczyzny w określonych okresach, np. „w dołku” biorytmów. W tym przypadku chodzi o zjawisko, kiedy nakładają się na siebie gorsze „momenty życiowe”, tzn. niż aktywności intelektualnej, fizycznej i uczuciowej, co u każdego występuje w pewnych okresach.

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz wyróżnia jeszcze impotentio ad personam, czyli zaburzenia polegające na tym, że dany mężczyzna może mieć udane kontakty seksualne z kobietami z wyłączeniem jednej, wobec której – bez względu na pomoc z jej strony i jego starania – występują zaburzenia erekcji członka. Tę postać impotencji można rozpoznać wówczas, gdy mimo wielu prób współżycia i wszelkich starań ze strony obojga partnerów, kończą się one niepowodzeniem z powodu istnienia zahamowań, blokad psychicznych wobec danej kobiety.

Wystarczy wizyta u specjalisty

Często wystarczy jedna wizyta u specjalisty, który rozpozna przyczyny impotencji i zaleci stosowną kurację. Metod leczenia nie brakuje. Obecnie stosowana jest najczęściej farmakoterapia nieinwazyjna, czyli np. leki hormonalne, leki usprawniające krążenie obwodowe, preparaty wielowitaminowe z mikroelementami, viagra. A może też być zastosowana farmakologia inwazyjna, polegająca na stosowaniu iniekcji w ciała jamiste członka. Stosuje się także zewnętrzne aparaty próżniowe, metody chirurgiczne (operacje naczyniowe i wszczepianie protez w członka), metody psychoterapeutyczne i treningowe.

Seks sprzyja zdrowiu, aktywizuje układ krążenia, mięśniowy, oddechowy, wzmacnia układ odpornościowy – zachęca do leczenia dr Adam Jędzura.

