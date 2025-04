Masturbacja jest OK

Czyż nie miło to słyszeć? Wbrew powszechnym i złowieszczym mitom, że masturbacja jest szkodliwa, można śmiało powiedzieć, że ma wiele zalet. Po pierwsze, rozładowuje napięcie i zmniejsza stres. Po drugie, pozwala utrzymać sprawność seksualną. I po trzecie – może być bardzo skutecznym elementem treningu, jeśli masz tendencję do przedwczesnego wytrysku. W tym celu masturbacja musi trwać jak najdłużej.

Nie obniżaj penisa w erekcji

W większości przypadków erekcja jest zjawiskiem pożądanym. Jednak bywają sytuacje, gdy sztywny i nabrzmiały penis jest nie na miejscu, np. rano podczas oddawania moczu. Nigdy nie próbuj obniżać go na siłę – takim działaniem możesz osłabić więzadła odpowiedzialne za podnoszenie członka. Wystarczy poczekać, aż niechciana erekcja sama minie.

Nie zaczynaj stosunku za wcześnie

Czasami potrzeba czasu do osiągnięcia pełnej gotowości. Próba penetracji, gdy penis nie jest jeszcze wystarczająco sztywny może prowadzić do urazów – dużo łatwiej go skrzywić, co może być bolesne lub naciągnąć więzadła. Trochę cierpliwości przyda się również, gdy partnerka nie jest gotowa. Stosunek bez wystarczającego nawilżenia nie sprawi jej przyjemności, a Tobie na pewno mniejszą niż zazwyczaj. Dlatego warto poświęcić parę chwil na, tak zresztą uwielbianą przez kobiety, rozgrzewkę.

Rzuć to wreszcie!

Palenie papierosów to nie tylko okropny kaszel i zagrożenie nowotworem. U palaczy dużo wcześniej dochodzi do zwężania się naczyń krwionośnych, a jak wiadomo erekcja zależy właśnie od dobrego przepływu krwi. Dlatego jeśli palisz, możesz się spotkać z problemem impotencji.

Sport nie tylko w telewizji

Poza wszelkimi dobrodziejstwami, jakie niesie za sobą wysiłek fizyczny, ma on też wspaniały wpływ na potencję. Trening zwiększa produkcję testosteronu, więc tym samym ochotę na seks. Poza tym poprawia sprawność fizyczną, co także wpływa pozytywnie na życie seksualne. I na koniec, regularny sport to ładne ciało, a ładne ciało to większa pewność siebie, a większa pewność siebie to...i tak dalej, i tak dalej. Zalet bez końca.

Elastyczny przyjaciel

Używaj prezerwatyw. Chronią przed dwiema wysoce niepożądanymi rzeczami – niechcianą ciążą i chorobami przenoszonymi drogą płciową. To ważne, zwłaszcza jeśli stabilność i przywiązanie nie należą do charakterystyk Twojej aktywności seksualnej. Kondomy są fajne – dają poczucie pewności i mieszczą się np. w portfelu, więc możesz być przygotowany na każdą nieprzewidzianą sytuację.

