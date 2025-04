Podczas jedzenia odczuwasz ból ucha? A może intensywnie cię swędzi lub sprawia wrażenie przytkanego? Takie objawy, a także niewielki wyciek z ucha i gorączka mogą świadczyć o zapaleniu ucha zewnętrznego.

Reklama

Kogo dotyka ta choroba?

Na dolegliwość tę najczęściej cierpią osoby, które nurkują, często pływają lub korzystają z sauny. Dostająca się bowiem do przewodu słuchowego wilgoć, powoduje zmacerowanie występującego tam nabłonka, to zaś ułatwia przenikanie i namnażanie grzybów i bakterii.

Uwaga! Do uszkodzenia nabłonka i infekcji przyczynia się nie tylko wilgoć, ale także zbyt głębokie wpychanie słuchawek lub korków do uszu oraz czyszczenie ich patyczkami higienicznymi.

Pora na terapię

Gdy poczujesz ból i uporczywe swędzenie w uchu, idź do lekarza pierwszego kontaktu. Dostaniesz od niego skierowanie do laryngologa. Specjalista obejrzy ucho za pomocą otoskopu (urządzenie z lupką i lampką) i przepisze ci antybiotyk. Zwykle to lek w kroplach, które zapuszcza się do uszu. Przy bardzo nasilonej infekcji możesz też dostać antybiotyk doustny.

Uwaga! Infekcje uszu mają tendencję do częstego nawracania. Dlatego bardzo ważne jest, by już przy pierwszym ataku choroby skrupulatnie przeprowadzić leczenie. Aby wytępić wszystkie powodujące stan zapalny mikroby, stosuj antybiotyk zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przerywaj kuracji tylko dlatego, że przestały cię męczyć przykre objawy.

Reklama

Rady na przyszłość

Możesz zmniejszyć ryzyko ponownego wystąpienia choroby. W tym celu:

- pływaj i nurkuj w zatyczkach do uszu, a po wyjściu z wody (a także po każdym myciu głowy) delikatnie, ale dokładnie osusz uszy;

- stosuj specjalne płyny do higieny uszu (w aptece bez recepty), a w razie potrzeby również krople o działaniu ściągającym i antybakteryjnym (zapytaj o nie lekarza!).