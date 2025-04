Spis treści:

Reklama

Tak, pająki występujące w Polsce mogą ugryźć. Wbrew opinii wielu osób większość występujących w kraju gatunków jest jadowita, chociaż nie ma bardzo niebezpiecznych pająków. Najbardziej jadowity jest kolczak zbrojny, którego ugryzienie, chociaż nie zagraża życiu, może wywołać bardzo przykre objawy ogólnoustrojowe przypominające zatrucie. Boleśnie może nas ugryźć również krzyżak ogrodowy, sieciarz jaskiniowy oraz tygrzyk paskowany.

Ugryzienie pająka to na ogół bolesny czerwony guzek na skórze, któremu może towarzyszyć stan zapalny, zaczerwienienie, a nawet zasinienie, obrzęk i rumień. Ugryzienie pająka może być bardzo swędzące. Zdarza się, że dolegliwości nasilają się: skóra staje się ciepła, obrzęk się powiększa — wtedy konieczna jest wizyta u lekarza.

Nieprawdą jest, że ślad po ugryzieniu przez pająka możemy łatwo odróżnić od tego zostawionego przez np. owady. Wiele osób twierdzi, że po ugryzieniu przez pająka na skórze pozostają dwie małe, położone blisko siebie ranki. Tymczasem np. małe kątniki nawet nie są w stanie przebić się przez skórę. Kątniki większe pozostawiają ślad, jednak ranki znajdują się tak blisko siebie, że zlewają w jedną, przypominającą plamkę po użądleniu przez trzmiela czy ugryzieniu przez gza. Skóra w miejscu po ukąszeniu przez kątnika większego może nas naprawdę boleć i piec.

Ukąszenia pająków zamieszkujących Polskę są przeważnie niegroźne. Mogą pozostawić miejscowy odczyn w postaci:

bólu,

obrzęku,

zaczerwienienia,

świądu.

fot. Ugryzienie pająka / Adobe Stock, matousekfoto

fot. Ugryzienie pająka / Adobe Stock, Anton Gvozdikov

Zobacz też: Ukąszenia różnych owadów na zdjęciach

Ugryzienia pająków naturalnie występujących w Polsce nie zagrażają życiu. Niemal wszystkie pająki wydzielają jad, jednak ten gatunków polskich jest dla nas niegroźny (co do ogólnej populacji – szkodliwy jad wytwarza tylko ok. 3% pająków na świecie). Nawet ugryzienie najbardziej jadowitego kolczaka zbrojnego nie stanowi poważnego niebezpieczeństwa, chociaż dolegliwości po bliskim spotkaniu z tym pajęczakiem są bardzo nieprzyjemne. Należy jednak pamiętać, że niektórzy mogą być uczuleni na jad, przez co objawy mogą być bardziej nasilone. Jad kolczaka zbrojnego jest zbyt słaby, aby zaszkodzić poważnie człowiekowi, za to może zabić owady.

W Polsce jednymi z najpowszechniejszych pająków są kątniki —najczęściej możemy je spotkać w naturalnym środowisku, ale też w ciemnych zakamarkach naszych mieszkań. Kątnik domowy mniejszy ma ok. 0,6-1 cm (to rozmiar tułowia, do którego trzeba doliczyć długość owłosionych nóg), kątnik domowy większy ma ok. 1,8 cm, a gdy dodamy do tego długość nóg, nawet 8-10 cm. Kątniki mają brązowo-szarą barwę i zygzakowaty wzorek na odwłoku.

Oprócz kątników, powszechnie w polskich domach występują także nasoszniki — choć wyglądają wyjątkowo rachitycznie, jakby się słaniały na długich, wiotkich nogach – są pogromcami kątników. Ludzie ich nie interesują. Nasoszniki to pająki bardzo płochliwe i nie dążą do konfrontacji z nami. A mity, które wokół nich narosły wynikają wyłącznie z faktu, że są w stanie uporać się z większymi od siebie i bardziej jadowitymi przeciwnikami.

Pająki żyjące w Polsce nie czynią wielkiej szkody, nawet jeśli ukąszą dziecko. Groźne może być za to ukąszenie przez pająka egzotycznego, bo jego jad jest wielokrotnie silniejszy. Pająki jadowite zamieszkują południe Europy i kraje o gorącym klimacie, gdzie jest także łatwiejszy dostęp do surowic przeciwko ich jadowi. Egzotyczne pająki trafiają jednak m.in. do Polski. Jeżeli doszło do ukąszenia przez obcy gatunek, najlepiej pilnie zgłosić się do lekarza. Jeżeli jest taka możliwość, warto mieć ze sobą pajęczaka w słoiku, aby było wiadomo, z jakiego typu zagrożeniem dla zdrowia mamy do czynienia.

Miejsce po ukąszeniu pająka umyj wodą z mydłem. Możesz odkazić octeniseptem, alkoholem lub wodą utlenioną. By złagodzić obrzęk i odczyn zapalny, można nałożyć maść lub żel o działaniu przeciwhistaminowym lub preparat z hydrokortyzonem oraz stosować chłodzące kompresy. Możesz też zastosować okłady z sody oczyszczonej. Ukąszenia najczęściej dotyczą nogi — staraj się trzymać ją wyżej, dzięki czemu zmniejszysz obrzęk. Do lekarza należy się udać, gdy opuchlizna nie ustępuje, rana się nie goi lub objawy się nasilają.

U niektórych osób jad może wywołać reakcję uczuleniową, równie silną, jak wstrząs anafilaktyczny. Jeżeli obserwujemy postępujące pogorszenie stanu osoby ukąszonej, należy niezwłocznie udać się do lekarza, a w przypadku duszności, trudności w oddychaniu, występowania obrzęku w okolicy szyi, napadu kaszlu, słyszalnych świstów podczas kasłania lub oddychania, trzeba wezwać karetkę pogotowia.

Jeśli obrzęk się powiększa, a skóra staje się ciepła, należy zgłosić się do lekarza. Konieczne może być zastosowanie antybiotyku (chroni przed zakażeniem) oraz glikokortykosteroidu do nakładania miejscowo (działa przeciwzapalnie). Jeśli wystąpiły objawy silnej reakcji uczuleniowej, zwłaszcza trudności w oddychaniu, trzeba wezwać karetkę pogotowia i podać leki przepisane przez alergologa w razie wstrząsu anafilaktycznego.

Te zasady pozwolą uniknąć ugryzienia pająka:

Nie dotykaj pająka.

Zasłaniaj nogi , gdy wybierasz się na łąkę lub do lasu.

, gdy wybierasz się na łąkę lub do lasu. Omijaj miejsca występowania groźniejszych gatunków pająków , zwłaszcza tereny słabo zadrzewione, otwarte, ciepłe, wilgotne z wysoką trawą.

, zwłaszcza tereny słabo zadrzewione, otwarte, ciepłe, wilgotne z wysoką trawą. Stosuj preparaty odstraszające owady.

Należy zaznaczyć, że pająki zwykle same z siebie nie atakują, robią to tylko w samoobronie, np. gdy je przygnieciemy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.07.2019.

Reklama

Czytaj także:

11 domowych sposobów na ukąszenie komara. Te metody zmniejszą swędzenie

Giez - co robić, gdy ugryzie nas końska mucha?

Ugryzienie mrówki - jak złagodzić objawy i czy jest groźne?

Czy ugryzienie szerszenia jest śmiertelne? Objawy i pierwsza pomoc po użądleniu