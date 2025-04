Krzyżowa reakcja alergiczna jest to sytuacja gdy u osoby uczulonej dochodzi do wystąpienia identycznych objawów alergicznych w odpowiedzi na kontakt z minimum dwoma pozornie różnymi alergenami.

Jak to możliwe?

Czynnikiem, który odgrywa podstawową rolę w procesie alergii jest patologiczna odpowiedz układu odpornościowego na cząsteczki alergiczne. Jednym z jej elementów jest reakcja przeciwciał z miejscem znajdującym się w obrębie alergenu. Ten fragment cząsteczki nazywany jest epitopem. Reakcje krzyżowe wynikają z podobieństwa w budowie poszczególnych epitopów. Dlatego gotowe przeciwciała obecne w uczulonym organizmie zdolne są do reakcji nie tylko z alergenem, który wywołał uczulenie. Reagują one również z tymi cząsteczkami, które będą do niego molekularnie podobne.

Alergia wziewna może wiązać się z alergią na pokarmy!

Alergie krzyżowe występują powszechnie pomiędzy alergenami wziewnymi a pokarmowymi. Najczęstszym czynnikiem alergizującym, który charakteryzuje się dużym odsetkiem reakcji krzyżowych jest pyłek brzozy! Osoby wrażliwe powinny unikać spożywania min. niektórych owoców: jabłka, gruszki, śliwki, kiwi, wiśni, nektarynek, a także i warzyw: ziemniaków, selera, marchewki oraz orzechów i migdałów. Również osoby uczulone na trawy powinny mieć na uwadze to, że objawy alergiczne mogą wystąpić u nich po spożyciu arbuza lub pomidora.

Alergia pokarmowa a reakcje krzyżowe

Również pomiędzy alergenami pokarmowymi występują reakcje krzyżowe. Jedną z nich jest reakcja pomiędzy przeciwciałami przeciwko białku mleka krowiego a cząsteczkami znajdującymi się w mleku kozim lub owczym! Innym przykładem jest wystąpienie podobnych objawów u osób uczulonych na jaja kurze po spożyciu jaj gęsich, indyczych lub mięsa kurzego.

Czy można się przed tym uchronić?

Najlepszym sposobem na to, aby zapobiec reakcji krzyżowej, jest unikanie pokarmów, które zagrażają jej wystąpieniem - tzw. dieta eliminacyjna. Jednak należy pamiętać, że reakcje tego typu nie dotyczą wszystkich osób wrażliwych. Wyłączenie produktów z diety zaleca się tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy doszło do wystąpienia objawów po ich spożyciu lub po dodatnim „teście prowokacji pokarmowej“. Uważa się również, że immunoterapia u osób z pyłkowicą, zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji krzyżowych oraz łagodzi ewentualne objawy alergii.

