Czym jest adrenalina?

Nazwa adrenalina powstała z połączenia łacińskich słów „ad” i „renes”, które oznaczają „nad nerką”. Adrenalinę nazywa się również epinefryną (słowo powstało poprzez połączenie greckich wyrazów „epi” i „nerphos”), co również oznacza „nad nerką”. Nazwy te pochodzą od miejsca, w którym hormon ten występuje, a więc od rdzenia nadnerczy.

Adrenalina pełni główną rolę podczas reakcji ludzkiego organizmu na zagrożenie. Podczas sytuacji stresowej źrenice się rozszerzają, serce bije szybciej, a ciśnienie krwi wzrasta. Niektóre osoby taką reakcję organizmu odbierają jako pozytywną i starają się specjalnie ją wywoływać. Każdy robi to jednak w inny sposób. Jedni nurkują z rekinami, uprawiają górską wspinaczkę lub biorą udział w wyścigach samochodowych, inni skaczą na bungee, jeżdżą górskimi kolejkami lub grają w kasynach. Są to najbardziej znane formy spędzania wolnego czasu przez osoby uzależnione od adrenaliny.

Adrenalina a zdrowie



Działanie adrenaliny może być różne – wszystko zależy od dawki. Okazuje się, że może być ona niebezpieczna nawet w niewielkiej ilości. Zwiększa bowiem częstotliwość rytmu serca, co niekiedy prowadzi do zaburzeń. Niewielka dawka adrenaliny powoduje zwiększenie pojemności minutowej serca oraz rozkurcz oskrzeli. Przy większej dawce siła skurczu mięśnia sercowego się zwiększa. Zbyt duża dawka może spowodować natomiast zmniejszenie pojemności minutowej serca oraz skurcz naczyń krwionośnych.

Odnotowuje się również wpływ adrenaliny na poszczególne narządy. Może ona zmniejszyć przepływ nerkowy, powodować szybsze uwalnianie kwasów tłuszczowych z tkanki, zwiększyć stężenie glukozy we krwi, prowadzić do hipokaliemii lub zwiększać stężenie potasu we krwi.

"Przedawkowanie" adrenaliny może spowodować częstoskurcz, podczas którego serce uderza ponad 120 razy na minutę. Serce dorosłego człowieka w naturalnych warunkach bije natomiast średnio od 60 do 90 razy na minutę.

