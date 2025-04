Diagnostyka obrazowa faktycznie może powiedzieć prawie wszystko o chorobie, bo zmiany są potwierdzane radiologicznie w około 80% przypadków. W sytuacjach wątpliwych można się też posiłkować innymi badaniami – tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym, ultrasonografią, artroskopią, scyntygrafią izotopową, co jednak ma miejsce stosunkowo rzadko.

Na kliszy rentgenowskiej

Badanie jest wykonywane zazwyczaj w dwóch płaszczyznach, tak by lepiej odwzorować przestrzenną budowę stawu. Na kliszy są uwidaczniane jedynie struktury kostne. Opisy mogą zawierać następujące elementy – typowe dla choroby zwyrodnieniowej stawów:

zwężenie szpary stawowej, czyli przestrzeni pomiędzy powierzchniami stawowymi tworzonymi przez kości pokryte chrząstką,

geody, czyli torbiele zwyrodnieniowe w nasadach kości powstałe wskutek niszczenia tkanki kostnej,

sklerotyzacja, to jest zagęszczenie tkanki kostnej podchrzęstnej,

osteofity, które są wyroślami kostnymi umiejscawiającymi się na granicy chrzęstno–kostnej.

Stopień zaawansowania jest określany w radiologicznej skali Kellgren'a i Lawrence'a, gdzie 0 oznacza brak zmian, a 4 ich maksymalne zaawansowanie.

Powszechna dostępność badania rentgenowskiego, jego niski koszt oraz bezpieczeństwo decydują, że jest to najważniejsze badania w diagnostyce choroby. Pozostałe, wyżej wymienione, metody obrazowania tkanek stosujemy w sytuacjach wątpliwych, bądź gdy zachodzi konieczność różnicowania z innymi chorobami, głównie reumatycznymi. Rezonans magnetyczny (MR) i USG mają tę przewagę nad zdjęciem rentgenowskim i tomografią komputerową, że uwidaczniają strukturę wnętrza stawu oraz tkanki miękkie wokół. Pozwala to na dokładniejszą ocenę stosunków anatomicznych.

Inne badania

Słowem można wspomnieć o badaniach stężenia różnych markerów w surowicy lub płynie stawowym. Mogą to być np. hialuroniany, N-propeptyd kolagenu III, glukozylo-galaktozylopirydynolina oraz inne. Ich oznaczanie używane jest głównie w badaniach doświadczalnych, nie przebiły się one do algorytmów postępowania diagnostycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów (OA - ang. osteoarthritis). Jednak kto wie, co przyniesie przyszłość...

