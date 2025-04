Każdej kobiecie raz na jakiś czas przytrafia się infekcja intymna. Najczęściej przejawia się ona swędzeniem, pieczeniem lub wzmożonymi upławami. Gdzie kobiety kierują swoje pierwsze kroki? Do apteki, gdzie znajdują szereg dostępnych bez recepty pigułek, globulek, żeli i kremów.

Zdarza się jednak, że kuracja z ich użyciem nie przynosi efektu, a klientki czują się oszukane. Nie tylko tracą czas i pieniądze, ale przede wszystkim zdrowie. Kiedy w konsekwencji trafiają do ginekologa, leczenie najczęściej wymaga podania antybiotyku lub leków przeciwgrzybiczych.

Skład leków na infekcje intymne

Większość preparatów leczniczych na infekcje intymne dostępna jest na receptę. Te, które można kupić bez recepty, to najczęściej produkty zawierające w swoim składzie bakterie kwasu mlekowego. Przez medycynę od lat są one uznawane za niezbędne jako pomoc w leczeniu infekcji, przywracaniu właściwego pH oraz ochrony przed inwazją chorobotwórczych bakterii i grzybów.

Mitem jest opinia, że lepszy probiotyk to ten, który zawiera więcej bakterii kwasu mlekowego. Nie ilość ma tu znaczenie, ale przede wszystkim jakość oraz pochodzenie bakterii. Problem w tym, że dobre produkty probiotyczne muszą spełniać określone wymagania, m.in. posiadać dokładne oznaczenie szczepów (czyli rodzaj: Lactobacillus, gatunek np. rhamnosus oraz szczep: np. 57A).

Jeśli na opakowaniu danego preparatu farmaceutycznego nie ma napisanej nazwy konkretnego szczepu (trójczłonowego), to jego stosowanie nie ma uzasadnienia klinicznego. Krótko mówiąc - są to pieniądze wyrzucone w błoto! Co więcej, dobre produkty zawierają żywe bakterie pochodzenia ludzkiego, a te są bardzo wrażliwe i wymagają przechowywania w niskiej temperaturze. Pamiętaj - dobrych probiotyków szukaj w lodówce.

Skutki stosowania złej jakości płynów intymnych

Źle leczona waginoza bakteryjna może prowadzić do:

• poronienia

• przedwczesnego pęknięcia błon płodowych

• porodu przedwczesnego

• zapalenia błony śluzowej macicy oraz przydatków

• nawracających zapaleń dróg moczowych

• powikłań pooperacyjnych

Źle leczona rzęsistkowica może prowadzić do:

• powikłań ciążowych

• zapalenia pęcherza moczowego

• bezpłodności

Źle leczona grzybica może prowadzić do:

• opryszczki narządów płciowych

• nawracających infekcji jajników i pęcherza moczowego,

• zmian dysplastycznych szyjki macicy, ropnego zapalenia błony śluzowej macicy, zapalenia narządów miednicy mniejszej

• poronienia

• niepłodności

• przeniesienia się grzybicy na krocze, pępek i pachwiny

Jak właściwie leczyć infekcje intymne?