Pierwszym krokiem w leczeniu infekcji intymnych jest rezygnacja ze sztucznych i pełnych chemii płynów do mycia. Chociaż od lat specjaliści alarmują, by podczas mycia miejsc intymnych używać preparatów o naturalnym pH, nadal nagminnie popełniamy błąd, stosując kolorowe żele. W ten sposób narażamy się na coraz częstsze zakażenia. Co dalej?

Leki bez recepty:

Infekcjom intymnym można zapobiegać. Ważna jest profilaktyka miejsc intymnych. Właśnie dlatego warto przyjmować probiotyki, które zawierają dobre szczepy bakterii. W aptekach znajdziemy preparaty w formie kapsułek i globulki dopochwowe. Te drugie działają bardzo szybko. Rozpuszczając się w pochwie, korzystnie wpływają na jej mikroflorę.

Zenella Med tabletki dopochwowe

Redukują świąd i upławy, ograniczają przykry zapach intymny, odtwarzają fizjologiczne pH pochwy. Tabletki zaleca się stosować pomocniczo w leczeniu bakteryjnego zapalenia pochwy i w łagodzeniu dolegliwości typu suchość w pochwie. Polecane są też zapobiegawczo kobietom często chodzącym na basen czy saunę.

Iladian kapsułki doustne

To suplement diety z pałeczkami kwasu mlekowego. Produkt pomaga zachować odpowiednią równowagę flory bakteryjnej w pochwie. Zalecany jest wspomagająco, gdy jesteś w trakcie kuracji antybiotykami, korzystasz regularnie z basenu, sauny lub jacuzzi.

W leczeniu infekcji intymnych często stosuje się globulki dopochwowe bez recepty. Leczą one m.in. bakteryjne zapalenie pochwy. Te z substancją zwaną polikrezulenem są najsilniejszymi środkami dostępnymi bez recepty. Niwelują upławy, swędzenie i pieczenie pojawiające się z powodu zakażenia bakteriami.

Na swędzenie i pieczenie specjaliści polecają maści na infekcje intymne. Smarujemy nimi zewnętrzne wargi sromowe. Ten środek pomaga przy zakażeniach drożdżakami. Nie należy jednak korzystać z niego zbyt często, ponieważ grzyby się na niego uodparniają.

Grzybicze zakażenia pochwy możemy także wyleczyć kremami z klotrimazolem. W aptece znajdziemy też takie dostępne bez recepty.

Clotrimazolum krem

Stosuje się go w grzybiczych zapaleniach skóry wywołanych drożdżakami, pleśniakami i innymi gatunkami grzybów. Radzi sobie też w problemach intymnych.

Niektórzy ginekolodzy uważają, że z infekcjami intymnymi można wygrać, stosując irygacje dopochwowe. Środki z tzw. chlorowodorkiem benzydiaminy, czyli lekiem przeciwzapalnym, wprowadzane do pochwy zmniejszają ból.

Druga grupa lekarzy jest jednak zdania, że irygacje nie są wskazane, ponieważ zmieniają pH pochwy. O skuteczności jej wykonywania warto więc porozmawiać ze swoim ginekologiem.

W aptekach dostępne bez recepty są również żele dopochwowe. Pozytywnie wpływają one na mikroflorę pochwy i zmniejszają swędzenie.

Multi-Gyn FloraPlus żel dopochwowy

Zapobiega infekcjom wywoływanym przez drożdżaki, a także je leczy. Już w ciągu doby po użyciu hamuje rozwój grzybów. Przyczynia się też do stymulowania wzrostu właściwej flory bakteryjnej dzięki zawartych w nim prebiotyków. Żel redukuje uczucie swędzenia, pieczenia oraz upławy.

