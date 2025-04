Gogle do wirtualnej rzeczywistości coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej: na imprezach growych, eventach czy targach. Niestety, po ich przetestowaniu może zostać nam nieprzyjemna „pamiątka” w postaci opryszczkowego zapalenia spojówek.

Reklama

Gogle mogą zarażać opryszczką



Jeden z Youtuberów o ksywce Drift0r został zaproszony niedawno na imprezę grową, podobną do organizowanej kilka tygodni temu Warsaw Games Week. Tam, przy stanowisku z goglami do wirtualnej rzeczywistości, dowiedział się, że sprzęt jest zainfekowany wirusem opryszczki ocznej. Informację przekazał mu jeden z deweloperów. Jak się okazuje, podobne problemy zdrowotne związane z używaniem gogli, z których korzysta wiele osób, wcale nie są rzadkie.

Opryszczkę oczną, o której dowiedział się Youtuber, wywołuje Herpes Simplex Virus (w skrócie HSV) – wirus należący do tej samej rodziny, co wywołujące rozwój ospy wietrznej i półpaśca. Najczęściej atakuje on okolice ust, może jednakże zaatakować oczy, grożąc zapaleniem rogówki, a nawet… opon mózgowo-rdzeniowych!

Jeśli jedna osoba, która używała przed nami gogli do wirtualnej rzeczywistości, była nosicielem wirusa HSV, ryzykujemy zarażeniem. Wystarczy tylko, że mamy nieco obniżoną odporność. Wirus ten bowiem zagnieżdża się w organizmie w układzie nerwowym i reaktywuje się, gdy nasza odporność spada. Potocznie nazywamy go „zimnem” – jest charakterystyczny dla przeziębienia i grypy, okresu menstruacji czy po prostu wychłodzenia organizmu.

Czy opryszczką łatwo się zarazić?

Jakie są objawy opryszczkowego zapalenia spojówek?



Objawy opryszczkowego zapalenia spojówek to:

obfita wydzielina,

małe pęcherzyki z treścią surowiczą, pojawiające się na skórze powiek przed zapaleniem spojówek (pękają i tworzą owrzodzenia),

pogorszenie widzenia.

Symptomom towarzyszą też często powiększone węzły chłonne przyuszne. Opryszczkowe zapalenie spojówek może prowadzić do zapalenia rogówki.

Jak ustrzec się przed zakażeniem?



Nie panikujmy – korzystanie z gogli nie musi skończyć się źle. Jeśli jednak chcemy zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo, miejmy pewność, że zostały one odpowiednio odkażone po poprzednim użytkowniku – szczególnie na targach gier czy innych imprezach, na których z urządzenia korzysta po sobie wiele osób. Tym bardziej, że – poza wirusem – na sprzęcie mogą być osadzone drobinki makijażu, wydzielina z nosa czy kropelki potu.

Odkażenie powinno wiązać się z użyciem preparatu do dezynfekcji – zwykłe chusteczki antybakteryjne bowiem nie pomogą. Jeśli często korzystamy z gogli, możemy za kilka złotych kupić taki preparat na własny użytek i korzystać z niego także w innych miejscach przestrzeni publicznej – może nas a przykład uchronić przed grzybicą na basenie.

Reklama

Jak zarażamy się opryszczką?