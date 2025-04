fot. Fotolia

Reklama

Ponad 93% Polaków nie wie czym jest HCV – alarmują lekarze. Tymczasem taka wiedza może uratować życie. Dowiedz się więcej - teraz jest najlepszy czas. 1 października przypada Światowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C.

W Polsce jest prawie 700 000 zakażonych wirusem HCV – szacuje Polska Grupa Ekspertów HCV. 97% nie wie że go ma. Zdaniem lekarzy, powodem jest znikoma wiedza na temat wirusa. Tymczasem wywołuje zapalenie wątroby typu C, co może prowadzić do marskości wątroby, niewydolności narządu, a także rozwinięcia się raka wątroby.

Czym jest wirus HCV?



HCV to „młody” wirus. Zidentyfikowano go 26 lat temu – stąd tak wielka liczba nieświadomych nosicieli. Zakażenie i późniejsza choroba są trudne do rozpoznania.

- Około 80% osób nie dostrzega u siebie żadnych objawów. Pozostali uskarżają się na osłabienie, nadmierną senność, depresję, utratę apetytu, wzdęcia, czy objawy grypopochodne (bóle mięśni, stawów, gorączki). Alarmujące powinny okazać się: zażółcenie skóry, świąd, powiększenie wątroby i śledziony, czy nagłe zmniejszenie masy ciała – mówi dr n. med. Ewa Czernicka-Cierpisz, internista, pulmonolog w Klinice Demeter w Warszawie.

Do zakażenia może dojść w trakcie każdego naruszenia ciągłości tkanek, zarówno w czasie zabiegów medycznych, jak i niemedycznych, na przykład podczas wizyty u kosmetyczki, czy w studiu tatuażu.

Dlaczego warto sprawdzić, czy jesteśmy nosicielami wirusa HCV?

Przeciwko wirusowi ciągle nie opracowano szczepionki. Jedynym skutecznym sposobem walki jest wczesne wykrycie, poprzez wykonanie prostego badania krwi i rozpoczęcie leczenia w jak najwcześniejszym stadium.Ile kosztuje takie badanie? Zazwyczaj 40 zł, choć coraz częściej można je wykonać bezpłatnie.

- Wiedza o tym czy jesteśmy nosicielami wirusa HCV, może uratować życie. Szybkie wykrywanie i skuteczne leczenie zapobiega zakażaniu kolejnych osób i jest uznawane za formę profilaktyki - mówi dr n. med. Ewa Czernicka-Cierpisz, internista, pulmonolog w Klinice Demeter w Warszawie, która aktywnie włącza się w obchody Światowego Dnia Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C.

Zobacz też: 1 października – bezpłatne badanie HCV w Warszawie!

Medycyna nie jest bezradna



Podstawowym celem leczenia jest zahamowanie lub spowolnienie pogarszanie się stanu zdrowia chorego, związanego z procesami zapalnymi w wątrobie. Kuracja polega na stosowaniu leków przeciwwirusowych. U przewlekle zakażonych HCV stosuje się interferon pegylowany alfa oraz rybawirynę. Od niedawna dostępne są także leki działające bezpośrednio na wirusy (telaprewir i boceprewir).

- Stały postęp medycyny daje nadzieję na jeszcze skuteczniejsze wykorzystanie nowych możliwości leczenia w przyszłości. Warto się badać i pozostawać w stałym kontakcie z lekarzem – mówi dr n. med. Ewa Czernicka-Cierpisz.

Zobacz też: Jak rozpoznać problemy z wątrobą?

Reklama

Źródło: materiały prasowe Demeter/mn