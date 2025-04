Ciągła praca przy komputerze, a także spędzanie przy nim wolnego czasu oraz długie oglądanie telewizji to główni sprawcy pogorszenia wzroku u wielu osób. Inne czynniki, które negatywnie wpływają na wzrok to dym nikotynowy, niewłaściwa dieta i nieprawidłowe oświetlenie np. stanowiska pracy. Na choroby oczu coraz częściej zapadają młodzi ludzie. Jednym z wielu schorzeń narządu wzroku jest zaćma. Powinnaś ją podejrzewać u siebie jeśli lepiej widzisz o zmierzchu lub wtedy gdy niebo jest zachmurzone. Jeśli zdarza ci się mieć olśnienie w ciągu dnia również powinnaś skontrolować wzrok. Zaćma rozwija się u osób starszych ale coraz częściej zdarza się również 40latkom. Czym jest zaćma zwana kataraktą? Jak ją rozpoznać i jak ją leczyć?

Reklama

Niezbędna soczewka

Soczewka to przeźroczysta część oka ułożona między ciałem szklistym a tęczówką. Gdyby nie była przeźroczysta można by ją było zobaczyć przez źrenicę (okrągły otwór w kolorowej tęczówce oka). Jeśli soczewka prawidłowo funkcjonuje mamy zdolność ostrego widzenia zarówno z bliska jak i z daleka. Soczewka zbudowana z koncentrycznych pierścieni skupia promienie świetlne dokładnie na siatkówce. Gdy istnieje problem z soczewką, wzrok ulega pogorszeniu. W takiej sytuacji może nawet dojść do jego utraty.

Katarakta- na czym polega

Zaćma to postępująca choroba narządu wzroku, która polega na częściowym lub całkowitym zmętnieniu soczewki, co prowadzi do pogorszenia wzroku.

Zmiany dotyczą zwykle obu oczu. Zazwyczaj tempo rozwoju zaćmy jest różne dla obu oczu.



Zaćma najczęściej wynika ze starzenia się organizmu. Bywa też wrodzona. Ta postać zaćmy występuje raz na 250 urodzeń. Przyczyną zaćmy u młodych osób może być uraz, praca w hucie, terapia sterydami oraz choroby przewlekłe (Asta i cukrzyca, która zaburza odżywianie soczewki). Na rozwój zaćmy narażone są również osoby, których oczy mają kontakt z chemikaliami.

Zaćma – objawy

Przez pewien okres czasu zaćma rozwija się po cichu nie dając charakterystycznych objawów. Dzieje się tak dlatego, że soczewka w niewielkim stopniu uległa zmętnieniu i nie ma jeszcze zaburzeń w polu widzenia. Choroba rozwija się i pojawia się:

widzenie za „mgłą”,

męczenie się oczu,

plamy w polu widzenia,

szarobiała źrenica,

trudność w widzeniu w jasnym świetle,

lepsze widzenie o zmierzchu.

Zlekceważenie objawów zaćmy doprowdzi do utraty wzroku!



Zaćma - leczenie

Zaćma wymaga leczenia operacyjnego. Operację przeprowadza się wówczas gdy zaćma zaczyna utrudniać życie. Lepiej usunąć zmętnioną soczewkę i zastąpić ją sztuczną we wczesnym stadium choroby, gdyż takie postępowanie przynosi lepsze efekty leczenia.

Sztuczna soczewka zwykle wykonana jest z hydrożelu lub silikonu. Dzięki temu jest elastyczna i miękka. Dlatego lekarz ma możliwość ustawić ją w odpowiedniej pozycji.

Nowe soczewki pozwalają odzyskać wzrok ale również korygować wady wzroku. Soczewki wieloogniskowe umożliwiają pozbycie się okularów zarówno do bliży jak i do dali.

Obecny sposób leczenia zaćmy jest bezpieczny i bezbolesny. Rzadko przynosi powikłania w postaci zapalenia wnętrza gałki oka. Pozostałe możliwe powikłania to obrzęk oka, stan zapalny lub wzrost ciśnienia śródgałkowego.

Pamiętaj! Zadbaj o swój wzrok!

Reklama