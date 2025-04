Każdy, kto na co dzień pracuje przy komputerze, przynajmniej od czasu do czasu narzeka na bóle pleców, odrętwienia, mrowienia, piekące oczy czy kłucia w nadgarstkach. To, jak często będziemy doświadczać takich dolegliwości, zależy m.in. od tego, w jaki sposób siedzimy przy biurku.

Od siedzenia do zwyrodnienia



Wiedziałaś, że to, jak siedzisz przy komputerze, wpływa nie tylko na twój kręgosłup, ale też na stawy, układ krwionośny, oddechowy, może powodować przykurcze, zwyrodnienia, przeciążenia, zmiany skoliotyczne lub przyczyniać się do powstawania schorzenia zwanego łokciem tenisisty?

Liczy się nie tylko ułożenie pleców, ale też nadgarstków, nóg oraz głowy. Szczególnie, jeśli przy komputerze spędzamy kilka godzin dziennie i zapominamy o regularnych przerwach i wstawaniu.

Fizjoterapeuta Krzysztof Tondryk z Centrum Medycznego Damiana pokazał nam, które pozycje i dlaczego najbardziej destrukcyjnie wpływają na nasze zdrowie. Warto je poznać i oduczyć się siadać w ten sposób!

