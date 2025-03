Organizm ludzki w 70% składa się z wody, nic więc dziwnego, że potrzebujemy tego składnika do życia i prawidłowego funkcjonowania. Woda jest środkiem transportu dla składników odżywczych, rozpuszczalnikiem dla ważnych związków, bierze udział w metabolizmie i trawieniu. Warto ją pić każdego dnia, również na czczo. Wypijana rano na pusty żołądek szybko postawi na nogi, poprawi funkcje poznawcze i ułatwi odchudzanie. Zalet tej zdrowej rutyny, która powinna zagościć w życiu każdego z nas, jest więcej.

Picie wody rano na czczo pozwala organizmowi szybciej zregenerować się po nocy i uzupełnić utracone płyny. Układ pokarmowy wchłania wodę szybciej, kiedy żołądek jest pusty.

Picie wody na czczo ma wiele konkretnych korzyści zdrowotnych:

Wydaje się zbyt proste, aby było prawdziwe, ale tak jest. Często narzekamy na dolegliwości, które niejednokrotnie wynikają z odwodnienia – bóle głowy, pogorszenie koncentracji, zmęczenie czy problemy z wyróżnieniami. Ta prosta czynność, jaką jest picie wody na czczo, pozwala wiele z tych dolegliwości złagodzić lub wyeliminować. W ciągu dnia ta praktyka powinna być kontynuowana.

Picie wody na czczo jest ogólnie bezpieczne i korzystne dla zdrowia, lecz istnieją potencjalnie zagrożenia.

Picie wody na czczo może być dla niektórych osób źródłem dolegliwości. Zdarzają się nudności, wzdęcia, uczucie dyskomfortu w żołądku. W takich sytuacjach najlepiej początkowo pić mniejsze ilości wody, a następnie je zwiększać.

Wody nie należy pić zbyt dużo. 1-2 szklanki na czczo przed śniadaniem to wystarczająca ilość. Zapotrzebowanie dorosłego na wodę w przeciętnych warunkach pogodowych wynosi 2,5 l płynu na dobę. Nadmierne spożycie wody w ciągu dnia jest odradzane, ponieważ obciąża nerki i serce. Wypicie ekstremalnie dużej ilości wody w krótkim czasie prowadzi do spadku sodu we krwi (hiponatremii) – jest to niebezpieczny stan, mogący zagrażać życiu, na szczęście występuje rzadko.