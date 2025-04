To nieprawda, że wszy biorą się z brudu. Można się nimi po prostu zarazić. W przypadku dzieci, które nie zachowują żadnego dystansu w czasie zabawy, to bajecznie łatwe. Wystarczy zetknąć się głowami, by wszy z jednej osoby przewędrowały na drugą i wywołały charakterystyczne swędzenie.

Jak wygląda wszawica?

Aby się przekonać, czy mamy do czynienia z wszawicą, trzeba dokładnie przejrzeć dziecku głowę w poszukiwaniu insektów. Wszy to szare pasożyty wielkości 2–3 mm. Najczęściej gromadzą się za uszami i nad karkiem. Przypominają ziarenka sezamu. We włosach szukamy też gnid (czyli jaj wszy) – białawych jajeczek, przypominających łupież, mocno przylegających do włosów i skóry głowy.



Jak szybko pozbyć się wszy?

Aby pozbyć się wszy, wystarczy zastosować któryś z dostępnych w aptece preparatów (np. Paranit, Sora, Hedrin), a potem wyczesać głowę z gnid. Kurację trzeba powtórzyć po 7 dniach. Aby uniknąć nawrotu, warto ją przeprowadzić u wszystkich domowników (tak, na wszelki wypadek). Wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela, dlatego też odkażanie domu nie jest konieczne. Wystarczy tylko wyprać bieliznę pościelową. Warto również poinformować o chorobie kolegów dziecka.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".